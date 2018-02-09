FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 74
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Может кого еще какой инструмент интересует? Говорите не стесняйтесь. Мне не тяжело выложить.
Евро покажи )
1,0630 для ракеты готово )
Спасибо !
Евро покажи )
1,0630 для ракеты готово )
Спасибо !
+ еще движуха намечается большая на +100п
вот ... вот ...
Пришлось отлучиться от компа.
По Евро
30м
P.s.
Извиняюсь в спешке надпись USDZAR на графиках евро осталась от шаблона.
Думаю, что не всем понятны мои пометки типа "Батут".
Это не секрет. Дам маленькая табличку для ясности.
Каждая волна имеет своё имя и номер.
Поделены они на 9 позиций по убывающей.
Самая сильная
"Ракета" под номером 9.
"Луна" - 8.
"Стриж" -7
"Заяц" -6
Флет -5
"Крот" -4
"Батут" -3
"Якорь" -2
"Бур" - 1
Названия даны для более легкого восприятия))
Номер волны также можно определить по последней цифре в номере Pattern№.
При 1 и 9 против становиться категорически не рекомендую.))))))))))
Кстати при 8 и 2 тоже может быть чревато.
Уже в ветку начали ролики выкладывать. Что и обсуждать его начнём?
Пора по теме график выложить.
Ну,ты хоть улыбнулся? Всё равно ж нечего было сказать за все выходные.
Ролик на определенную публику.((
А в выходные я отдыхаю.))
Думаю, что не всем понятны мои пометки типа "Батут".
Это не секрет. Дам маленькая табличку для ясности.
Каждая волна имеет своё имя и номер.
Поделены они на 9 позиций по убывающей.
Самая сильная
"Ракета" под номером 9.
"Луна" - 8.
"Стриж" -7
"Заяц" -6
Флет -5
"Крот" -4
"Батут" -3
"Якорь" -2
"Бур" - 1
Названия даны для более легкого восприятия))
Номер волны также можно определить по последней цифре в номере Pattern№.
При 1 и 9 против становиться категорически не рекомендую.))))))))))
Кстати при 8 и 2 тоже может быть чревато.
про позицию №8 поподробнее...
про позицию №8 поподробнее...
про позицию №8 поподробнее...
Что с японцами делать?
Пара с баксом???