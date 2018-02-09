FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 788

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Vadens:

Оанда не врёт,как у Лесоруба палки? 

Кстати,я тогда был уверен,что кросс будет расти,а иначе как я раскрою веер,но в том месте входить тейком в сторону импульсов я попросту не умею. Плюс,из-за большого периода мне нужен был +своп. Опять же -свопом можно войти по тренду,с уверенностью в быстром проходе,но чё то нет у мну такой уверенности,когда прёшь грудью на два сильнейших тормозных импульса.

и где хоть раз цена не взяла от палок цель???

а те, что не взяты - дело ближайшего будущего...

 
Vadens:

Оанда не врёт,как у Лесоруба палки? 

Кстати,я тогда был уверен,что кросс будет расти,а иначе как я раскрою веер,но в том месте входить тейком в сторону импульсов я попросту не умею. Плюс,из-за большого периода мне нужен был +своп. Опять же -свопом можно войти по тренду,с уверенностью в быстром проходе,но чё то нет у мну такой уверенности,когда прёшь грудью на два сильнейших тормозных импульса.

Я не считаю что что то надо делить как правильное и неправильное.

Я пользую в комплексе, когда не уверен в своем решении.

Смотрю по быстрому новости и Оанду и пр., в качестве доп инфы

 
Lesorub:

и где хоть раз цена не взяла от палок цель???

а те, что не взяты - дело ближайшего будущего...


В смысле найден грааль? Да что ж я медлю!

Renat Akhtyamov:

Я не считаю что что то надо делить как правильное и неправильное.

Я всегда пользую в комплексе, когда не уверен в своем решении.

Смотрю и новости и Оанду и пр.


Это ясно всё,Ренка. Показалось всуе,что Оанда возведена в ранг сигнала собственного реала,заработанного не посильным трудом. Опасненько,однако.

 

Вот тут бы я открылся против свопа! Но нет у мну здесь сигналов,даже высанного из пальца. Все пальцы обсосал!


 
Vadens:
Это ясно всё,Ренка. Показалось всуе,что Оанда возведена в ранг сигнала собственного реала,заработанного не посильным трудом. Опасненько,однако.

Да ладно

Мжно по ней торговать прибыльно, просто просадка будет нехилой, ну и соответственно риск почти ноль.

Мне такое не климатит.

 



примерно так

 

Прекрасно!

Целая неделя флета, с чего начали, тем и закончили

я в ауте


 
Vadens:

Вот тут бы я открылся против свопа! Но нет у мну здесь сигналов,даже высанного из пальца. Все пальцы обсосал!



растет же, шортить надо!

 
 

Лунь). 

По рельсам пошел?

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