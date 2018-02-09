FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 788
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Оанда не врёт,как у Лесоруба палки?
Кстати,я тогда был уверен,что кросс будет расти,а иначе как я раскрою веер,но в том месте входить тейком в сторону импульсов я попросту не умею. Плюс,из-за большого периода мне нужен был +своп. Опять же -свопом можно войти по тренду,с уверенностью в быстром проходе,но чё то нет у мну такой уверенности,когда прёшь грудью на два сильнейших тормозных импульса.
и где хоть раз цена не взяла от палок цель???
а те, что не взяты - дело ближайшего будущего...
Оанда не врёт,как у Лесоруба палки?
Кстати,я тогда был уверен,что кросс будет расти,а иначе как я раскрою веер,но в том месте входить тейком в сторону импульсов я попросту не умею. Плюс,из-за большого периода мне нужен был +своп. Опять же -свопом можно войти по тренду,с уверенностью в быстром проходе,но чё то нет у мну такой уверенности,когда прёшь грудью на два сильнейших тормозных импульса.
Я не считаю что что то надо делить как правильное и неправильное.
Я пользую в комплексе, когда не уверен в своем решении.
Смотрю по быстрому новости и Оанду и пр., в качестве доп инфы
и где хоть раз цена не взяла от палок цель???
а те, что не взяты - дело ближайшего будущего...
В смысле найден грааль? Да что ж я медлю!
Я не считаю что что то надо делить как правильное и неправильное.
Я всегда пользую в комплексе, когда не уверен в своем решении.
Смотрю и новости и Оанду и пр.
Это ясно всё,Ренка. Показалось всуе,что Оанда возведена в ранг сигнала собственного реала,заработанного не посильным трудом. Опасненько,однако.
Вот тут бы я открылся против свопа! Но нет у мну здесь сигналов,даже высанного из пальца. Все пальцы обсосал!
Это ясно всё,Ренка. Показалось всуе,что Оанда возведена в ранг сигнала собственного реала,заработанного не посильным трудом. Опасненько,однако.
Да ладно
Мжно по ней торговать прибыльно, просто просадка будет нехилой, ну и соответственно риск почти ноль.
Мне такое не климатит.
примерно так
Прекрасно!
Целая неделя флета, с чего начали, тем и закончили
я в ауте
Вот тут бы я открылся против свопа! Но нет у мну здесь сигналов,даже высанного из пальца. Все пальцы обсосал!
растет же, шортить надо!
Лунь).
По рельсам пошел?