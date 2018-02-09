FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 226
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Lesorub:
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ОН
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Lesorub, 2017.02.23 16:55фунтик парашют выпустил, в честь праздника баблом народ одарит от 1.2547, ТР 1.2406...
да уж...
не на высоте, а внизу...
Это ты?
объемы ввалили маляську, хочу реакцию...
объемы ввалили маляську, хочу реакцию...
Откуда картинка?
D по подписке?
Будем расценивать как неудавшееся хвальствоство)))).
Тогда вот так!
Откуда картинка?
D по подписке?
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Я в шоке. Люди свое не могут придумать. Теперь надо придумать как ник сменить.(