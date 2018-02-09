FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 226

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sterva:

да уж...

не на высоте, а внизу...

 
sterva:

Это ты?
 
Vadens:
Это ты?
Я в шоке. Люди свое не могут придумать. Теперь надо придумать как ник сменить.(
 

объемы ввалили маляську, хочу реакцию...


 
Lesorub:

объемы ввалили маляську, хочу реакцию...


Откуда картинка?

D по подписке?

 
Uladzimir Izerski:
Будем расценивать как неудавшееся хвальствоство)))).

 

Тогда вот так!  

 
sterva:

Откуда картинка?

D по подписке?

кластер дельта, копейки на месяц...
 

 

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sterva:
Я в шоке. Люди свое не могут придумать. Теперь надо придумать как ник сменить.(
stervoza
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