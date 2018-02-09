FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 804
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Че там твоя прога с Евро то делает?
До сих пор покупает???
USDCAD
Sell limit
1.2933
1.2813
ТР 1.2622 и 1.2555
нет, просто купила и ждет своего последнего часа, каким бы он не был.
На какой цене этот час пробьет?
Пока 1.1550 остановка ...
Индексу бакса отростать еще 120 п.
На какой цене этот час пробьет?
Пока 1.1550 остановка ...
если там будет, дольюсь в первый раз
у меня по прежнему цель - 1.21
Как правило: Сигнал - загон в противоход - движение к обозначенной ранее цели
Редко: движение сразу по сигналу
В краткосрочном краткосроке тоже иногда получается брать на кроссах,но штучно. Получить множественный оргазм не представляется возможным,т.к. надо обкладывать краткосрочный излом,а я не уверен в такой волне,т.к. заточен на более надёжные длинные периоды,а вверх тянуть тоже стрёмно-подвесной потолок смущает.
В краткосрочном краткосроке тоже иногда получается брать на кроссах,но штучно. Получить множественный оргазм не представляется возможным,т.к. надо обкладывать краткосрочный излом,а я не уверен в такой волне,т.к. заточен на более надёжные длинные периоды,а вверх тянуть тоже стрёмно-подвесной потолок смущает.
Я смотрел эту пару сначала, но так как AUDUSD быстрей взяла свой лой, торговать ее не стал и перешел на мажор.
На этом кроссе будет возврат в лой 84.32 - там долг от палок и это будет первый вход на бай
Сейчас ее торговать - туфта!!!
если там будет, дольюсь в первый раз
у меня по прежнему цель - 1.21
какой - то странный у тебя алгоритм торговли...
пара вниз, хз до куда - ты покупаешь
а пойдет вверх - продавать будешь???
мда, робот - что надо!!!
Я смотрел эту пару сначала, но так как AUDUSD быстрей взяла свой лой, торговать ее не стал и перешел на мажор.
На этом кроссе будет возврат в лой 84.32 - там долг от палок и это будет первый вход на бай
Сейчас ее торговать - туфта!!!
Нет проблем,я там увидел-вошёл и вышел.
Про киви что скажешь?
какой - то странный у тебя алгоритм торговли...
пара вниз, хз до куда - ты покупаешь
а пойдет вверх - продавать будешь???
мда, робот - что надо!!!
а вверх до 1.52 где то в конечном итоге
прога на входе, все только начинается
какой - то странный у тебя алгоритм торговли...
пара вниз, хз до куда - ты покупаешь
а пойдет вверх - продавать будешь???
мда, робот - что надо!!!
Ренка,может у тебя веерная мышь? А то я частенько продаю,когда все покупают и наоборот.