FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 804

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Lesorub:

Че там твоя прога с Евро то делает?

До сих пор покупает???

нет, просто купила и ждет своего последнего часа, каким бы он не был.
 

         USDCAD

         Sell limit

          1.2933

          1.2813

ТР 1.2622 и 1.2555

 
Renat Akhtyamov:
нет, просто купила и ждет своего последнего часа, каким бы он не был.

На какой цене этот час пробьет?

Пока 1.1550 остановка ...


Индексу бакса отростать еще 120 п.

 
Lesorub:

На какой цене этот час пробьет?

Пока 1.1550 остановка ...

если там будет, дольюсь в первый раз

у меня по прежнему цель - 1.21

 
Lesorub:

Как правило: Сигнал - загон в противоход - движение к обозначенной ранее цели

Редко: движение сразу по сигналу


В краткосрочном краткосроке тоже иногда получается брать на кроссах,но штучно. Получить множественный оргазм не представляется возможным,т.к. надо обкладывать краткосрочный излом,а я не уверен в такой волне,т.к. заточен на более надёжные длинные периоды,а вверх тянуть тоже стрёмно-подвесной потолок смущает.

 
Vadens:

В краткосрочном краткосроке тоже иногда получается брать на кроссах,но штучно. Получить множественный оргазм не представляется возможным,т.к. надо обкладывать краткосрочный излом,а я не уверен в такой волне,т.к. заточен на более надёжные длинные периоды,а вверх тянуть тоже стрёмно-подвесной потолок смущает.

Я смотрел эту пару сначала, но так как AUDUSD быстрей взяла свой лой, торговать ее не стал и перешел на мажор.

На этом кроссе будет возврат в лой 84.32 - там долг от палок и это будет первый вход на бай

Сейчас ее торговать - туфта!!!

 
Renat Akhtyamov:

если там будет, дольюсь в первый раз

у меня по прежнему цель - 1.21

какой - то странный у тебя алгоритм торговли...

пара вниз, хз до куда - ты покупаешь

а пойдет вверх - продавать будешь???

мда, робот - что надо!!!

 
Lesorub:

Я смотрел эту пару сначала, но так как AUDUSD быстрей взяла свой лой, торговать ее не стал и перешел на мажор.

На этом кроссе будет возврат в лой 84.32 - там долг от палок и это будет первый вход на бай

Сейчас ее торговать - туфта!!!


Нет проблем,я там увидел-вошёл и вышел.

Про киви что скажешь?

 
Lesorub:

какой - то странный у тебя алгоритм торговли...

пара вниз, хз до куда - ты покупаешь

а пойдет вверх - продавать будешь???

мда, робот - что надо!!!

а вверх до 1.52 где то в конечном итоге

прога на входе, все только начинается

 
Lesorub:

какой - то странный у тебя алгоритм торговли...

пара вниз, хз до куда - ты покупаешь

а пойдет вверх - продавать будешь???

мда, робот - что надо!!!


Ренка,может у тебя веерная мышь? А то я частенько продаю,когда все покупают и наоборот.

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