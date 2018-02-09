FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 815

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Darirunu:

Извините юно мне чуть смешно слышать от вас такое ..ВЫ же понимаете что все относительно ..Кому то это безоткат кому то тренд как минимум ..

В том то и дело, что полковник торгует противотренд, пока не развернется

То есть дает кроссу откатиться, либо отскочить и понеслась - такая стратегия, если кратко.

Лично я такое торговал.

Очень профитно, как бы смешно не было

 
Renat Akhtyamov:

Ок.

Обязательно проанализируй причины безотката по ауди. Свой вариант я тебе выложил.


Анализировал-не анализируется.

Ты хочешь сказать,что безоткат на ауди как-то связан с другим мажором и их кроссом? Да,ладно! Мне тут индейцы передали немного коки,лучше покурю.


 
Vadens:

Анализировал-не анализируется.

Ты хочешь сказать,что безоткат на ауди как-то связан с другим мажором и их кроссом? Да,ладно! Мне тут индейцы передали немного коки,лучше покурю.

Перекуррррр

 
Renat Akhtyamov:
В том то и дело, что полковник торгует противотренд, пока не развернется

Подожди! Как это торгую противотренд? В противотренде я набираю позу и получаю доход по тренду.

 

Моно я покажу кусок индикатора одного?

 
Vadens:

Подожди! Как это торгую противотренд? В противотренде я набираю позу и получаю доход по тренду.

"полковник торгует противотренд, пока не развернется"

10 отличий где?

по моему ни одного, просто слов у меня меньше, но мысль один в один

 
Darirunu:

Моно я покажу кусок индикатора одного?

делай чо хошь, тут у нас свобода слова в рамках правил форума
 
Renat Akhtyamov:

"полковник торгует противотренд, пока не развернется"

10 отличий где?

по моему ни одного


Ладно. Спасибо. Буду постепенно думать,мож и расшифрую тебя.

Сильно ты заумный-в этом твоя проблема и радость форе.

 
Renat Akhtyamov:

...........

То есть дает кроссу откатиться, либо отскочить и понеслась - такая стратегия, если кратко.

Лично я такое торговал.

Очень профитно, как бы смешно не было

А,прочитал,что ты дописал.

Всё верно,т.е. ищу дисбаланс кросса. Дисбалансы ещё Старый искал...да и щас ищет на Голубом. Дисбаланс продавцов и покупателлей-это гарантия движения в краткосроке,а в среднесроке укольчик,являющийся катализатором тенденции.

 
Renat Akhtyamov:

Цель 1.21, ну сколько раз можно повторять?

Да хоть 100 раз это повтори. Большим дядям до твоих молитв дела нет.

Ищи место чтобы продать этот евро, олух.

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