FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 815
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Извините юно мне чуть смешно слышать от вас такое ..ВЫ же понимаете что все относительно ..Кому то это безоткат кому то тренд как минимум ..
В том то и дело, что полковник торгует противотренд, пока не развернется
То есть дает кроссу откатиться, либо отскочить и понеслась - такая стратегия, если кратко.
Лично я такое торговал.
Очень профитно, как бы смешно не было
Ок.
Обязательно проанализируй причины безотката по ауди. Свой вариант я тебе выложил.
Анализировал-не анализируется.
Ты хочешь сказать,что безоткат на ауди как-то связан с другим мажором и их кроссом? Да,ладно! Мне тут индейцы передали немного коки,лучше покурю.
Анализировал-не анализируется.
Ты хочешь сказать,что безоткат на ауди как-то связан с другим мажором и их кроссом? Да,ладно! Мне тут индейцы передали немного коки,лучше покурю.
Перекуррррр
В том то и дело, что полковник торгует противотренд, пока не развернется
Подожди! Как это торгую противотренд? В противотренде я набираю позу и получаю доход по тренду.
Моно я покажу кусок индикатора одного?
Подожди! Как это торгую противотренд? В противотренде я набираю позу и получаю доход по тренду.
"полковник торгует противотренд, пока не развернется"
10 отличий где?
по моему ни одного, просто слов у меня меньше, но мысль один в один
Моно я покажу кусок индикатора одного?
"полковник торгует противотренд, пока не развернется"
10 отличий где?
по моему ни одного
Ладно. Спасибо. Буду постепенно думать,мож и расшифрую тебя.
Сильно ты заумный-в этом твоя проблема и радость форе.
...........
То есть дает кроссу откатиться, либо отскочить и понеслась - такая стратегия, если кратко.
Лично я такое торговал.
Очень профитно, как бы смешно не было
А,прочитал,что ты дописал.
Всё верно,т.е. ищу дисбаланс кросса. Дисбалансы ещё Старый искал...да и щас ищет на Голубом. Дисбаланс продавцов и покупателлей-это гарантия движения в краткосроке,а в среднесроке укольчик,являющийся катализатором тенденции.
Цель 1.21, ну сколько раз можно повторять?
Да хоть 100 раз это повтори. Большим дядям до твоих молитв дела нет.
Ищи место чтобы продать этот евро, олух.