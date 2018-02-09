FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 359

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Lesorub:

Кто там у Вас ползет?

Насекомые???

как так - лунь против бакса прёт, не пойму...
 
Луни конкретно против бакса роняли на Трампошлинах на древесину и канадское молоко.
 
achtopridumat:

1,0850 как бы считается линией сопротивления(просто долго они об нее бьются)

А 1.0974 чем считается?
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Renat Akhtyamov:

я про реал

демка не в счет

Рена, гордись - борода привёл в пример твоё сообщение(читает форум, бескозырочник) 




Его нет, но он всегда с нами 


[Удален]  
Vadens:
А 1.0974 чем считается?

Ты чего это - тоже на фибы пересел? Кстати можно и повыше задвинуть слегонца. А можно даже и не слегонца.
 
mmmoguschiy-new:

Рена, гордись - борода привёл в пример твоё сообщение(читает форум, бескозырочник) 




Его нет, но он всегда с нами 


Дай ссылку на мой пост пжста, не могу с фотки...
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
Дай ссылку на мой пост пжста, не могу с фотки...

да ничё особенного - просто он говорит, как не надо  мы тут ерунду городим... а надо было продавать евру от 04 как ОН советовал 


ссылка

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • www.mql5.com
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[Удален]  
Мля, так он оказывается уже не продаёт а покупает. И суда поржать над продавцами заходит - валяюсь 

 


 
mmmoguschiy-new:
Мля, так он оказывается уже не продаёт а покупает. И суда поржать над продавцами заходит - валяюсь
У всех противотренд, не так чтоли?
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
У всех противотренд, не так чтоли?

Тут уже "по полю" получается:

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page86#comment_4052888

Значит вывод какой? Точно продавать надо 
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • www.mql5.com
Правила ветки: в ветке жёсткая модерация. Ругань, оскорбления - под запретом...
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