FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 359
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Насекомые???
1,0850 как бы считается линией сопротивления(просто долго они об нее бьются)
я про реалдемка не в счет
Рена, гордись - борода привёл в пример твоё сообщение(читает форум, бескозырочник)
Его нет, но он всегда с нами
А 1.0974 чем считается?
Ты чего это - тоже на фибы пересел? Кстати можно и повыше задвинуть слегонца. А можно даже и не слегонца.
Рена, гордись - борода привёл в пример твоё сообщение(читает форум, бескозырочник)
Его нет, но он всегда с нами
Дай ссылку на мой пост пжста, не могу с фотки...
да ничё особенного - просто он говорит, как не надо мы тут ерунду городим... а надо было продавать евру от 04 как ОН советовал
ссылка
Мля, так он оказывается уже не продаёт а покупает. И суда поржать над продавцами заходит - валяюсь
У всех противотренд, не так чтоли?
Тут уже "по полю" получается:
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page86#comment_4052888
Значит вывод какой? Точно продавать надо