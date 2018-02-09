FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 564

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Lesorub:

индекс бакса...



В последнее время лунь раздражает. Упустила его с ойлой на пару.

Теперь он опять решил ее слушать паразит.)

 
sterva:

В последнее время лунь раздражает. Упустила его с ойлой на пару.

Теперь он опять решил ее слушать паразит.)

по нефти я вход и ТР озвучивал выше...


по Луню, если будет возврат, то лимит здесь:


по рыжику, если будет тест 1325.83, то это вход...

ТР 1291.68

 

Нет опять желания у евры в рост.

Похоже опять переверну.)

 

Сегодня нонки и осень!

С праздником! 

)

 
Renat Akhtyamov:

Сегодня нонки и осень!

С праздником! 

)


С 1-м Сентября? :)

 
Renat Akhtyamov:

Сегодня нонки и осень!

С праздником! 

)

да, милый )

С  Днём знаний !

Ура ! Ура ! Ура !

Спасибо!

 
Vladimir Karputov:

С 1-м Сентября? :)

Ага, 1-е сентября и нон-фармы

Полетаем

 
Renat Akhtyamov:

Ага, 1-е сентября и нон-фармы

Полетаем

Учительница обращается к ученикам:

- Дети, назовите, каких вы знаете космонавтов?

- Гагарин, Титов...

- Правильно, а ты Вовочка кого хотел бы добавить?

- Мои папа и мама.

- Ты что-то путаешь.

- Нет, не напутал. Я вчера ночью проснулся и слышу - папа маме говорит: 'Ну что, полетели?' А мама отвечает: 'А ты скафандр одел?' - 'Нет'. - 'Тогда полет отменяется'.

 
Зульфия Ахтямова:

Когда просишь-не удаляет сообщения, а когда не просишь - прибежал и стёр ...

Спасибо!

Имя/фамилию напиши правильно, а лучше реальные

Сходим по еврику на 1,173 или перехай, как думаешь?

По 7-е обе цели могут сыграть по моему

//анекдот прикольный, до сих пор за стул держусь обоими руками, чтоб не падать

 
Зульфия Ахтямова:

Задрочат евру вверх-вниз, в итоге запутаешься  с быстрой сменой направления и цена пойдёт  в другую сторону.

ти так`ъ думаищь?

не, униз не надо ей, ева же не дурочка )

как говорил старик:

"оунли" вверх

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