FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 564
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индекс бакса...
В последнее время лунь раздражает. Упустила его с ойлой на пару.
Теперь он опять решил ее слушать паразит.)
В последнее время лунь раздражает. Упустила его с ойлой на пару.
Теперь он опять решил ее слушать паразит.)
по нефти я вход и ТР озвучивал выше...
по Луню, если будет возврат, то лимит здесь:
по рыжику, если будет тест 1325.83, то это вход...
ТР 1291.68
Нет опять желания у евры в рост.
Похоже опять переверну.)
Сегодня нонки и осень!
С праздником!
)
Сегодня нонки и осень!
С праздником!
)
С 1-м Сентября? :)
Сегодня нонки и осень!
С праздником!
)
да, милый )
С Днём знаний !
Ура ! Ура ! Ура !
Спасибо!
С 1-м Сентября? :)
Ага, 1-е сентября и нон-фармы
Полетаем
Ага, 1-е сентября и нон-фармы
Полетаем
Учительница обращается к ученикам:
- Дети, назовите, каких вы знаете космонавтов?
- Гагарин, Титов...
- Правильно, а ты Вовочка кого хотел бы добавить?
- Мои папа и мама.
- Ты что-то путаешь.
- Нет, не напутал. Я вчера ночью проснулся и слышу - папа маме говорит: 'Ну что, полетели?' А мама отвечает: 'А ты скафандр одел?' - 'Нет'. - 'Тогда полет отменяется'.
Когда просишь-не удаляет сообщения, а когда не просишь - прибежал и стёр ...
Спасибо!
Имя/фамилию напиши правильно, а лучше реальные
Сходим по еврику на 1,173 или перехай, как думаешь?
По 7-е обе цели могут сыграть по моему
//анекдот прикольный, до сих пор за стул держусь обоими руками, чтоб не падать
Задрочат евру вверх-вниз, в итоге запутаешься с быстрой сменой направления и цена пойдёт в другую сторону.
ти так`ъ думаищь?
не, униз не надо ей, ева же не дурочка )
как говорил старик:
"оунли" вверх