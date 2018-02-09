FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 843

Новый комментарий
 
sergo-hab:
Подскажите пожалуйста на каком брокере лучше торговать и по надежности и где котировки не поправляют и все такое???и стопы не сбивают

Брехня это всё! Программа у всех ДЦ одинаковая. В скальпе может несколько пунктов подтянуть к стопу..........говорят,а в среднесроке никакой разницы между брокерами не вижу,только в официальных торговых условиях. Открывай у любого. Если ты сливатор,то сольёшь у любого,а если имеешь тактику при которой будешь в профите,то зачем тут вопросы задаёшь.

Да,кстати,Тума тут трётся иногда,так он ДЦ открывал. Аналитика ещё искал на процент от лоссов.
 
podotr:

скажу больше - может хватить далеко не на цент. и даже с веером но тут усё равно прикольнее.

ты там вообще с какой целью? старика продолжаешь пытать? )) фараон смотрю не унимается а воз и ныне там - нет чтобы взять, открыть и почитать... всё ж просто, как дважды два.


Слушаю что такие же смертные,но по-проДвинутей про биржу говорят. За опцами слежу. Много мусора,как и везде,кривулей всяких индикаторных дошкольных.

С Аксакалом иногда перекидываемся фразами,а так он живёт своей обычной аксакальной жизнью.

 
Lesorub:

Ауди фьюч, возможный вариант для контроля:



Золото решила прикрыть недельки две посмотрю просто.

Вот про ауди тоже думала, но пока золото вверх смотрит трудно решить.)

Лунь покупали?

 
sterva:

Золото решила прикрыть недельки две посмотрю просто.

Вот про ауди тоже думала, но пока золото вверх смотрит трудно решить.)

Будет откат от первого уровня, что указал выше.

Золото можно брать в работу начиная от 1299.

Ауди продаю.

Киви продаю.


Лунь для покупок 1.2622

 
Lesorub:


Ауди продаю.

Киви продаю.

Два счёта против свопа давят и давят сссски! Когда уже обвалятся. По киви видно,что 7060 логично поцеловать,а вот по ауди сопротивления укрожающе высоко.
 
Vadens:
Два счёта против свопа давят и давят сссски! Когда уже обвалятся. По киви видно,что 7060 логично поцеловать,а вот по ауди сопротивления укрожающе высоко.

По ауди отрицательный?

 
Vadens:
Два счёта против свопа давят и давят сссски! Когда уже обвалятся. По киви видно,что 7060 логично поцеловать,а вот по ауди сопротивления укрожающе высоко.

Выше картинка индекса бакса...

Там все есть.

 
sterva:

По ауди отрицательный?


Мажоры не торгую. Ауди/жипию.

 
Vadens:

Мажоры не торгую. Ауди/жипию.

Рано...

88.07 первый лимит.

 
Lesorub:

Выше картинка индекса бакса...

Там все есть.


Ты имеешь ввиду усиление индекса придавит нацвалюты? Индекс и ниже может пробить,он дурной.


1...836837838839840841842843844845846847848849850...878
Новый комментарий