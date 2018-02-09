FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 843
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Подскажите пожалуйста на каком брокере лучше торговать и по надежности и где котировки не поправляют и все такое???и стопы не сбивают
Брехня это всё! Программа у всех ДЦ одинаковая. В скальпе может несколько пунктов подтянуть к стопу..........говорят,а в среднесроке никакой разницы между брокерами не вижу,только в официальных торговых условиях. Открывай у любого. Если ты сливатор,то сольёшь у любого,а если имеешь тактику при которой будешь в профите,то зачем тут вопросы задаёшь.Да,кстати,Тума тут трётся иногда,так он ДЦ открывал. Аналитика ещё искал на процент от лоссов.
скажу больше - может хватить далеко не на цент. и даже с веером но тут усё равно прикольнее.
ты там вообще с какой целью? старика продолжаешь пытать? )) фараон смотрю не унимается а воз и ныне там - нет чтобы взять, открыть и почитать... всё ж просто, как дважды два.
Слушаю что такие же смертные,но по-проДвинутей про биржу говорят. За опцами слежу. Много мусора,как и везде,кривулей всяких индикаторных дошкольных.
С Аксакалом иногда перекидываемся фразами,а так он живёт своей обычной аксакальной жизнью.
Ауди фьюч, возможный вариант для контроля:
Золото решила прикрыть недельки две посмотрю просто.
Вот про ауди тоже думала, но пока золото вверх смотрит трудно решить.)
Лунь покупали?
Золото решила прикрыть недельки две посмотрю просто.
Вот про ауди тоже думала, но пока золото вверх смотрит трудно решить.)
Будет откат от первого уровня, что указал выше.
Золото можно брать в работу начиная от 1299.
Ауди продаю.
Киви продаю.
Лунь для покупок 1.2622
Ауди продаю.
Киви продаю.
Два счёта против свопа давят и давят сссски! Когда уже обвалятся. По киви видно,что 7060 логично поцеловать,а вот по ауди сопротивления укрожающе высоко.
По ауди отрицательный?
Два счёта против свопа давят и давят сссски! Когда уже обвалятся. По киви видно,что 7060 логично поцеловать,а вот по ауди сопротивления укрожающе высоко.
Выше картинка индекса бакса...
Там все есть.
По ауди отрицательный?
Мажоры не торгую. Ауди/жипию.
Мажоры не торгую. Ауди/жипию.
Рано...
88.07 первый лимит.
Выше картинка индекса бакса...
Там все есть.
Ты имеешь ввиду усиление индекса придавит нацвалюты? Индекс и ниже может пробить,он дурной.