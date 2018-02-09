FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 249
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неделя мат их с женским днем))))
каждому свое...
Илья, кстати, я графики не читаю и не торгую по ним.
Что было - да, посмотреть интересно, а в торговле график не нужен.
К примеру, как натянуть фибо на ценник в магазине? На историю цены можно, на текущую цену - никак, на будущую - тем более никак, т.к. её ещё нет.
)
по опциону данных нет , но пока вот такая идея
и терминал тоже)
Сила мысли великое дело )
Почту смотришь ?
А то чудеса с форумом
Всё смотрю Тума и всё видел.
Тут народ в покупки фунта вкладывается. Пожелаем им как можно скорее "удачи":
и спрогнозим евро?
Я в начале недели говорил - пофлетит. Оставляю эту точку зрения. Но 1,035 также возможно.
Движуху по еврику ожидаю 9-го и 15-го марта. В один из этих дней надеюсь всё же выбьют 1,035.
После этого полетим на север к 1.17
И самым интересным и смешным днем станет 1-е апреля
)
На конце дня две новости как в анекдоте....
- У меня есть для тебя две новости: одна хорошая, а другая плохая. С какой начать?
- Ну, давай с хорошей.
- Хорошая новость - плохой новости нет.
- Ну, а какая плохая?
- Хорошей новости тоже нет...
есть тех анализ))))
стерва с наступающим !!!
Всё смотрю Тума и всё видел.
Тут народ в покупки фунта вкладывается. Пожелаем им как можно скорее "удачи":
и спрогнозим евро?
Я в начале недели говорил - пофлетит. Оставляю эту точку зрения. Но 1,035 также возможно.
Движуху по еврику ожидаю 9-го и 15-го марта. В один из этих дней надеюсь всё же выбьют 1,035.
После этого полетим на север к 1.17
И самым интересным и смешным днем станет 1-е апреля
)
Хочу одно по покупанам и продавцам сказать, цена идёт туда где больше... но не меньше.
Не верите проверьте. Это давно проверили.
Переломы происходят по другому...
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Всех женщин данного форума поздравляю с великим праздником!!!
Это точно..Вам это не здесь..туда это не сюда..оба трое где..
Спасибо мужчинам, за поздравления.