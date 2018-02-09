FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 249

Новый комментарий
 

неделя мат их с женским днем))))

 
стерва с наступающим !!!
 
Lesorub:
каждому свое...

Илья, кстати, я графики не читаю и не торгую по ним. ‌

Что было - да, посмотреть интересно, а в торговле график не нужен.

К примеру‌, как натянуть фибо на ценник в магазине? На историю цены можно, на текущую цену - никак, на будущую - тем более никак, т.к. её ещё нет.

)‌

[Удален]  

по опциону данных нет  , но пока вот такая идея

 
tuma_news:

и терминал тоже)

Сила мысли великое дело )

Почту  смотришь ?

А то  чудеса с форумом

Всё смотрю Тума  и всё видел.

Тут народ в покупки фунта ‌вкладывается. Пожелаем им как можно скорее "удачи":

и спрогнозим евро?

Я в начале недели говорил - пофлетит. Оставляю эту точку зрения. Но 1,035 также возможно.

Движуху по еврику ожидаю 9-го и 15-го марта. В один из этих дней надеюсь всё же выбьют 1,035.

После этого полетим на север к 1.17

И самым интересным и смешным днем станет 1-е апреля

)‌

[Удален]  

 На конце дня   две новости    как в анекдоте....

- У меня есть для тебя две новости: одна хорошая, а другая плохая. С какой начать?
- Ну, давай с хорошей.
- Хорошая новость - плохой новости нет.
- Ну, а какая плохая?
- Хорошей новости тоже нет...

есть тех анализ))))‌

 
achtopridumat:
стерва с наступающим !!!

 
Renat Akhtyamov:

Всё смотрю Тума  и всё видел.

Тут народ в покупки фунта ‌вкладывается. Пожелаем им как можно скорее "удачи":

и спрогнозим евро?

Я в начале недели говорил - пофлетит. Оставляю эту точку зрения. Но 1,035 также возможно.

Движуху по еврику ожидаю 9-го и 15-го марта. В один из этих дней надеюсь всё же выбьют 1,035.

После этого полетим на север к 1.17

И самым интересным и смешным днем станет 1-е апреля

)‌

Хочу одно  по покупанам и продавцам сказать, цена идёт туда где больше... но не меньше.

Не верите проверьте. Это давно проверили.

Переломы происходят по другому...

========================

Всех женщин данного форума поздравляю с великим праздником!!!

 

Это точно..Вам это не здесь..туда это не сюда..оба трое где..

С‌пасибо мужчинам, за поздравления.

 
https://www.youtube.com/watch?v=SpdpSiOT45s
В Городке №26 (2003) - 8 марта
В Городке №26 (2003) - 8 марта
  • 2015.05.02
  • www.youtube.com
Еженедельная юмористическая передача «В Городке». Как правило, каждый выпуск был посвящён какому-либо актуальному календарному событию. Выходила с сентября 2...
1...242243244245246247248249250251252253254255256...878
Новый комментарий