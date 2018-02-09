FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 490

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Та нее, йа пипсую. 
 
Alexander Ivanov:
Э слушай, а тренд куда да?
Вниз чтоли?

если у тебя тренд вниз, тогда вообще не понял юмора, байки???

был у тебя 3060, остальное - к чему наклепал?

 
Alexander Ivanov:

Еще пойдет э?



мож наоборот набирать?


 
Раз на РБК начали трубить, что тренд направлен вверх, для меня это сигнал что по парам EURUSD и GBPUSD тренд вниз (моя примета).
 

по евро доллар у меня только своп сменился для шорт +16,3пункта красота...

 
Sergey Novokhatskiy:

по евро доллар у меня только своп сменился для шорт +16,3пункта красота...

Странно, у меня своп меняется только при изменении ставок центральными банками, но это бывает крайне редко.

 
Vitaly Muzichenko:

Странно, у меня своп меняется только при изменении ставок центральными банками, но это бывает крайне редко.

Просто Сергей торгует в логове форекса. Я там начинал, ничего не имею против них, очень смышленые ребятки.
 
Sergey Novokhatskiy:

по евро доллар у меня только своп сменился для шорт +16,3пункта красота...

Вы, наверное, сами его рисуете...

Горы,   и давно...

 
Lesorub:

Вы, наверное, сами его рисуете...

Горы,   и давно...

У моей конторы в последнии полтора месяца часто стали меняться свопы

 
Sergey Novokhatskiy:

У моей конторы в последнии полтора месяца часто стали меняться свопы

копеешные по Евре...

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