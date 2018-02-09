FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 490
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Э слушай, а тренд куда да?
Вниз чтоли?
если у тебя тренд вниз, тогда вообще не понял юмора, байки???
был у тебя 3060, остальное - к чему наклепал?
Еще пойдет э?
мож наоборот набирать?
по евро доллар у меня только своп сменился для шорт +16,3пункта красота...
по евро доллар у меня только своп сменился для шорт +16,3пункта красота...
Странно, у меня своп меняется только при изменении ставок центральными банками, но это бывает крайне редко.
Странно, у меня своп меняется только при изменении ставок центральными банками, но это бывает крайне редко.
по евро доллар у меня только своп сменился для шорт +16,3пункта красота...
Вы, наверное, сами его рисуете...
Горы, и давно...
Вы, наверное, сами его рисуете...
Горы, и давно...
У моей конторы в последнии полтора месяца часто стали меняться свопы
У моей конторы в последнии полтора месяца часто стали меняться свопы
копеешные по Евре...