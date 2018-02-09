FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 223

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Speculator:

 Вот Волна Праздничная!

  

сначала остопить бычар нужно, если по феншую...
 
 
Lesorub:
сначала остопить бычар нужно, если по феншую...
Стопят пусть те кто действует я же предположение высказываю 
 
Speculator:
Стопят пусть те кто действует я же предположение высказываю 

мысля КУКЛА:


 

 

Стоп защита!  

 
Speculator:

 

Стоп защита!  

лосиком пахнуло, в профите ...


 
Лосик он разный бывает
 
Speculator:
Лосик он разный бывает

еще раз можно вниз,  ТР113.16...

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тейк:


 
Lesorub:

еще раз можно вниз,  ТР113.16...

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тейк:


Всё зависит от выбраного времени

 

 
Speculator:

Всё зависит от выбраного времени

 

время одно - минутки...

покупайте, тейк 113.19 ...

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наше дело - предложить...


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