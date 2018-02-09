FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 223
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Вот Волна Праздничная!
сначала остопить бычар нужно, если по феншую...
Стопят пусть те кто действует я же предположение высказываю
мысля КУКЛА:
Стоп защита!
Стоп защита!
лосиком пахнуло, в профите ...
Лосик он разный бывает
еще раз можно вниз, ТР113.16...
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тейк:
еще раз можно вниз, ТР113.16...
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тейк:
Всё зависит от выбраного времени
Всё зависит от выбраного времени
время одно - минутки...
покупайте, тейк 113.19 ...
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наше дело - предложить...