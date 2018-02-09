FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 261

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как тут писали=)) картина пискассоо =) нате =)))

http://clip2net.com/s/3Iwsjrs

всем клоунам посвещается=))))

518a7-clip-62kb.png
518a7-clip-62kb.png
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GhostMan:

как тут писали=)) картина пискассоо =) нате =)))

http://clip2net.com/s/3Iwsjrs

всем клоунам посвещается=))))


малевич =))

приезжай ещё.. весело потусили.. =)

 
GhostMan:

как тут писали=)) картина пискассоо =) нате =)))

http://clip2net.com/s/3Iwsjrs

всем клоунам посвещается=))))

Очередной обиженка у которого в кой-то веке прогноз сошёлся с реальностью, хотя ещё не вечер, а к нему без почестей отнеслись)))). Вместо того чтобы подумать о том что и обижаться-то и не на что. Кинуть на форум картинку с прямоугольниками и непонятно когда появившимися по времени уровнями, построенными по только ему понятному алгоритму, да ещё и со знаками вопроса, а потом ещё и удивляться что его не поняли.))))))
Ветка жеж прогнозов, а не телепатов, которые должны по зарисовкам понять телепатически какой имел ввиду прогноз пейзажист))))). 
Новичёк вы, видимо...пройдёт и злоба и обзывания). Ежли дядька-колька не опередит.
[Удален]  
ILNUR777:
Очередной обиженка у которого в кой-то веке прогноз сошёлся с реальностью, хотя ещё не вечер, а к нему без почестей отнеслись)))). Вместо того чтобы подумать о том что и обижаться-то и не на что. Кинуть на форум картинку с прямоугольниками и непонятно когда появившимися по времени уровнями, построенными по только ему понятному алгоритму, да ещё и со знаками вопроса, а потом ещё и удивляться что его не поняли.))))))
Ветка жеж прогнозов, а не телепатов, которые должны по зарисовкам понять телепатически какой имел ввиду прогноз пейзажист))))). 
Новичёк вы, видимо...пройдёт и злоба и обзывания). Ежли дядька-колька не опередит.


а если я скажу что картинка моя=))) и кто меня знает всё поняли... 

чеши пятки...

 
Тогда вам к дохтуру надо, общаетесь сам с собой с двух аккаунтов....шиза. И пятки чесать стоит вам, ибо затягивать с этим не стоит.
 

Один раз "прокатило", попробую еще раз



 
Lesorub:
и чо?     
Киви стоит покупать?
 
Lesorub:
и чо? фунт упал???   

+

вырос, уже факт

 
sterva:
Киви стоит покупать?

Меня кинули на КИВИ... На протяжении 8 дней, с 01 по 09 марта показывали покупки. Цена шла против. Я закрыл убыток.

Не хочу ничего советовать, индекс NZD:


 
Lesorub:

Меня кинули на КИВИ... На протяжении 8 дней, с 01 по 09 марта показывали покупки. Цена шла против. Я закрыл убыток.

Не хочу ничего советовать, индекс NZD:



Досадно.(

Неудачная идея.

Сейчас индюки посмотрела, там еще 70 пунктов вниз получается.

Спасибо.

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