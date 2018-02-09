FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 261
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как тут писали=)) картина пискассоо =) нате =)))
http://clip2net.com/s/3Iwsjrs
всем клоунам посвещается=))))
как тут писали=)) картина пискассоо =) нате =)))
http://clip2net.com/s/3Iwsjrs
всем клоунам посвещается=))))
малевич =))
приезжай ещё.. весело потусили.. =)
как тут писали=)) картина пискассоо =) нате =)))
http://clip2net.com/s/3Iwsjrs
всем клоунам посвещается=))))
Очередной обиженка у которого в кой-то веке прогноз сошёлся с реальностью, хотя ещё не вечер, а к нему без почестей отнеслись)))). Вместо того чтобы подумать о том что и обижаться-то и не на что. Кинуть на форум картинку с прямоугольниками и непонятно когда появившимися по времени уровнями, построенными по только ему понятному алгоритму, да ещё и со знаками вопроса, а потом ещё и удивляться что его не поняли.))))))
а если я скажу что картинка моя=))) и кто меня знает всё поняли...
чеши пятки...
Один раз "прокатило", попробую еще раз
и чо?
и чо? фунт упал???
+
вырос, уже факт
Киви стоит покупать?
Меня кинули на КИВИ... На протяжении 8 дней, с 01 по 09 марта показывали покупки. Цена шла против. Я закрыл убыток.
Не хочу ничего советовать, индекс NZD:
Меня кинули на КИВИ... На протяжении 8 дней, с 01 по 09 марта показывали покупки. Цена шла против. Я закрыл убыток.
Не хочу ничего советовать, индекс NZD:
Досадно.(
Неудачная идея.
Сейчас индюки посмотрела, там еще 70 пунктов вниз получается.
Спасибо.