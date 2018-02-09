FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 853
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В общем, Бакс собрал все долги на сейчас ...
Остается только ждать.
фунт по палкам вроде приехал?
стоп - депо...
Но вы же не по одной паре заходите и тогда возникает ещё один вопрос каким % от депо по одной паре заходите, если не секрет конечно?
смотря, что вы торгуете:
С долларом.)
Но вы же не по одной паре заходите и тогда возникает ещё один вопрос каким % от депо по одной паре заходите, если не секрет конечно?
советник рассчитывает 5 % от депо на все входы по всем парам на базовый 1 лот
5 лот по Евро можно ставить, 3 лота по Киви, 4 лота по Ауди и т.д.(потому дроблю лоты для входов на уровне)
С долларом.)
советник рассчитывает 5 % от депо на все входы на базовый 1 лот
5 лот по Евро можно ставить, 3 лота по Киви, 4 лота по Ауди и т.д.(потому дроблю лоты для входов на уровне)
Понятно, а сколько была максимальная просадка от входа, просто я читаю форум около двух недель а зарегился только сегодня.
Понятно, а сколько была максимальная просадка от входа, просто я читаю форум около двух недель а зарегился только сегодня.
стоп - депо
написал выше...
ну как там бермуды? уже полные радости или рано?
Рано ещё чутка подожди... :0)).
Теперь набор позы после нового года будем смотреть, хороший рывок.
да мне спешить некуда ))) набор - это как у Илюши? )))
нет всё прощё, вчерашний набор + и без убыток, сегодня стоп - по норме и сидим курим бамбук, не фиг впереди паровоза бежать.
Ждем сигнал, не будет значит поменяем другую пару для торговли, где уже есть четкий сигнал . Три пары пока приносят достаточную прибыль, что бы спокойно ждать...