FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 853

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В общем, Бакс собрал все долги на сейчас ...

Остается только ждать.

 
Lesorub:



фунт по палкам вроде приехал?

 
Lesorub:

стоп - депо...


Но вы же не по одной паре заходите и тогда возникает ещё один вопрос каким % от депо по одной паре  заходите, если не секрет конечно?

 
Lesorub:

смотря, что вы торгуете:



С долларом.)

 
ol7x:

Но вы же не по одной паре заходите и тогда возникает ещё один вопрос каким % от депо по одной паре  заходите, если не секрет конечно?

советник рассчитывает 5 % от депо на все входы по всем парам на базовый 1 лот

5 лот по Евро можно ставить, 3 лота по Киви, 4 лота по Ауди и т.д.(потому дроблю лоты для входов на уровне)

 
sterva:

С долларом.)

 
Lesorub:

советник рассчитывает 5 % от депо на все входы на базовый 1 лот

5 лот по Евро можно ставить, 3 лота по Киви, 4 лота по Ауди и т.д.(потому дроблю лоты для входов на уровне)


Понятно, а сколько была максимальная просадка от входа, просто я читаю форум около двух недель а зарегился только сегодня.

 
ol7x:

Понятно, а сколько была максимальная просадка от входа, просто я читаю форум около двух недель а зарегился только сегодня.

стоп - депо

написал выше...

 
podotr:
ну как там бермуды? уже полные радости или рано?

Рано ещё чутка подожди... :0)).

Теперь набор позы после нового года будем смотреть, хороший рывок.

 
podotr:
да мне спешить некуда ))) набор - это как у Илюши? )))

нет всё прощё, вчерашний набор + и без убыток, сегодня стоп - по норме и сидим курим бамбук, не фиг впереди паровоза бежать.

Ждем сигнал, не будет значит поменяем другую пару для торговли, где уже есть четкий сигнал . Три пары пока приносят достаточную прибыль, что бы спокойно ждать...

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