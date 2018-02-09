FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 691

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Renat Akhtyamov:

я в отчетах не копаюсь и с более чем пол года как уже сказал - сам их делаю

фора прозрачна, её движения предсказуемы, на тьфу не хватает

ясно - урока не будет. зря кофе пил
 
nahdi:
ясно - урока не будет. зря кофе пил

весь день на кофе и спасибо форе за такой движняк, почти что готово, по крайней мере алгоритм замкнулся на концовку

на этом нихай еврик постоит, подумает ну и отдохнет

хотяяяя, как знашь
 

Если позволите я тоже выскажусь.

Открыл позицию сегодня. И сегодня же закрыл.



Прибыль чуть более 100 пунктов. ))))))))

 
Aleksandr Yakovlev:

Если позволите я тоже выскажусь.

Открыл позицию сегодня. И сегодня же закрыл.

Прибыль чуть более 100 пунктов. ))))))))

Отлично, чё - чуть пол депо не слил... на стопуковом движении Научи - я также хочу
 
nahdi:
Отлично, чё - чуть пол депо не слил... на стопуковом движении

Мои сделки за сегодня, риска никакого. Так что не надо зубки сушить.)))



Правда сделки некоторые еще вчера были открыты, но это не суть.

 

Депозит маленький, хочется немного разогнать и остепенится. А то неудобно с таким работать. Месяц, два, надеюсь продержусь (по разгону), а там и ....

 
Renat Akhtyamov:

Я про юга что-то говорил?

Вроде как насчет севера тока...


Не помню,мож и говорил,вопрос в другом-ты когда говорил "насчёт севера",каким анализом пользовался?

 
Vadens:

Не помню,мож и говорил,вопрос в другом-ты когда говорил "насчёт севера",каким анализом пользовался?

анализ такой - куда один чел захочет - туда и попрет. но дело в другом. куда бы не пошла, нужно суметь остаться в плюсе.

раньше я в этом был уверен тока на 80%, сегодня ужо на 100

 
Renat Akhtyamov:
анализ такой - куда один чел захочет - туда и попрет. 

Не,Ренка,это отговорка. Значит пальцем в небо удачно попал.

Renat Akhtyamov:
 но дело в другом. куда бы не пошла, нужно остаться в плюсе.
Это вообще мечта всех трейдеров! Много всего такого видел и совы в обе стороны открывались и локи были и мартини,а воз и ныне там.
 
Renat Akhtyamov:

я в отчетах не копаюсь и с более чем пол года как уже сказал - сам их делаю

фора прозрачна, её движения предсказуемы, на тьфу не хватает

руками в легкую могу торгануть, прогу заставить хочу мои мысли понимать

Ни фигасе и при таких понятиях ты ещё с нами,а не на Кипре,как Матросскин!

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