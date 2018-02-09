FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 290

Новый комментарий
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Прикалывается

Ну что втопим до 1,063 и уж потом к 1,094 по еврику?

Апреля достаточно для этого, надеюсь


утром мониторил книгу - бычков слили. так что можно и сразу
 
mmmoguschiy-new:

утром мониторил книгу - бычков слили. так что можно и сразу

Сначала запрогнозил, и уж потом заценил там - что Стренж написал.

Странно, но он тоже хотел 1.094....

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Сначала запрогнозил, и уж потом заценил там - что Стренж написал.

Странно, но он тоже хотел 1.094....


я хотел 097. но хотеть не вредно  решили сперва бычков опрокинуть
 
mmmoguschiy-new:

я хотел 097. но хотеть не вредно  решили сперва бычков опрокинуть

Ага!

Чо то совсем тихо тут....Риск - дело благородное

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Ага!

Чо то совсем тихо тут....Риск - дело благородное


как делищи? постиг рынок?
 
mmmoguschiy-new:

как делищи? постиг рынок?
не а
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
не а

пичалька! что по йеньке думаешь? ты её тогда лихо предсказал. за моей целью идем или как? я вот пока сомлюваюсь очень! скорее флет. 
 
mmmoguschiy-new:

пичалька! что по йеньке думаешь? ты её тогда лихо предсказал. за моей целью идем или как? я вот пока сомлюваюсь очень! скорее флет. 

я тогда делал некий анализ. не могу найти у себя скрин, видимо выкинул

индикатор в то время накидал, как то всё почти что просто получилось

навскидку: считаем индекс валютной пары в треугольнике по двум другим и сопоставляем полученный результат с необходимым курсом (сопоставляем индекс и курс по историческим данным), имеем прогноз. Система работает только на среднесроке.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

я тогда делал некий анализ. не могу найти у себя скрин, видимо выкинул

индикатор в то время накидал, как то всё почти что просто получилось

навскидку: считаем индекс валютной пары в треугольнике по двум другим и сопоставляем полученный результат с необходимым курсом, имеем прогноз. Система работает только на среднесроке.


то есть сейчас ничего сказать не могёшь? 

не совсем понятно - как так, в треугольнике и индекс...? какие именно пары берем? любые или определенные?
 
mmmoguschiy-new:

то есть сейчас ничего сказать не могёшь? 

не совсем понятно - как так, в треугольнике и индекс...?

Любой треугольник составляем. Если нужна енька, надо чтобы она в нем учавствовала

к примеру EUR-USD-JPY

надо порыться, я в то время дофига индикаторов написал

где он - ума не приложу

1...283284285286287288289290291292293294295296297...878
Новый комментарий