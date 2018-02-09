FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 290
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Прикалывается
Ну что втопим до 1,063 и уж потом к 1,094 по еврику?
Апреля достаточно для этого, надеюсь
утром мониторил книгу - бычков слили. так что можно и сразу
утром мониторил книгу - бычков слили. так что можно и сразу
Сначала запрогнозил, и уж потом заценил там - что Стренж написал.
Странно, но он тоже хотел 1.094....
Сначала запрогнозил, и уж потом заценил там - что Стренж написал.
Странно, но он тоже хотел 1.094....
я хотел 097. но хотеть не вредно решили сперва бычков опрокинуть
я хотел 097. но хотеть не вредно решили сперва бычков опрокинуть
Ага!
Чо то совсем тихо тут....Риск - дело благородное
Ага!
Чо то совсем тихо тут....Риск - дело благородное
как делищи? постиг рынок?
как делищи? постиг рынок?
не а
пичалька! что по йеньке думаешь? ты её тогда лихо предсказал. за моей целью идем или как? я вот пока сомлюваюсь очень! скорее флет.
пичалька! что по йеньке думаешь? ты её тогда лихо предсказал. за моей целью идем или как? я вот пока сомлюваюсь очень! скорее флет.
я тогда делал некий анализ. не могу найти у себя скрин, видимо выкинул
индикатор в то время накидал, как то всё почти что просто получилось
навскидку: считаем индекс валютной пары в треугольнике по двум другим и сопоставляем полученный результат с необходимым курсом (сопоставляем индекс и курс по историческим данным), имеем прогноз. Система работает только на среднесроке.
я тогда делал некий анализ. не могу найти у себя скрин, видимо выкинул
индикатор в то время накидал, как то всё почти что просто получилось
навскидку: считаем индекс валютной пары в треугольнике по двум другим и сопоставляем полученный результат с необходимым курсом, имеем прогноз. Система работает только на среднесроке.
то есть сейчас ничего сказать не могёшь?
не совсем понятно - как так, в треугольнике и индекс...? какие именно пары берем? любые или определенные?
то есть сейчас ничего сказать не могёшь?
не совсем понятно - как так, в треугольнике и индекс...?
Любой треугольник составляем. Если нужна енька, надо чтобы она в нем учавствовала
к примеру EUR-USD-JPY
надо порыться, я в то время дофига индикаторов написал
где он - ума не приложу