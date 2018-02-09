FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 590

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Alexander Ivanov:

Любо!

Нехай шоб було!

п.с.  дед мой казак донской. 

Опять дедом хвастаетесь? Мои были куда более, не деды правда, а прадеды.

 
Полная камера новых лиц,а где мои старые друзья?
 
Vitaly Muzichenko:

Опять дедом хвастаетесь? Мои были куда более, не деды правда, а прадеды.


hahahahaah)))

 

 Пока первые закрытия пятничных ордеров прошли.

Ну что жара будет на этой неделе или опять качели пилить будем?

 
Alexander Ivanov:



Читал на стене статьи глубоко уважаемого , покойного Решетова,  там есть смысл.

Многое узнал,  чем он жил и над чем он работал.

И он писал - "Это небо  и земля". Подмечая разницу нейросетевого прогнозирования и теханализа  индикаторами.

Серьёзно? Да вроде таким не шутят... Жаль...

 
rosomah:

Серьёзно? Да вроде таким не шутят... Жаль...


мне говорили он отошел в иной мир. К Богу....

Царство Небесное ему.

 

добор бычар на битке и..., лопнет пузырь...      



полетят все фермы в тарары...   


 

Ожидаемые пипсы по фунтику. Накопление на бай продолжаю при обнове мин экстремумов жду завершение нисходящей модели.

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сматывайтесь из бакса пока...      



 

и между делом...



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