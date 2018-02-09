FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 590
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Любо!
Нехай шоб було!
п.с. дед мой казак донской.
Опять дедом хвастаетесь? Мои были куда более, не деды правда, а прадеды.
Опять дедом хвастаетесь? Мои были куда более, не деды правда, а прадеды.
hahahahaah)))
Пока первые закрытия пятничных ордеров прошли.
Ну что жара будет на этой неделе или опять качели пилить будем?
Читал на стене статьи глубоко уважаемого , покойного Решетова, там есть смысл.
Многое узнал, чем он жил и над чем он работал.
И он писал - "Это небо и земля". Подмечая разницу нейросетевого прогнозирования и теханализа индикаторами.
Серьёзно? Да вроде таким не шутят... Жаль...
Серьёзно? Да вроде таким не шутят... Жаль...
мне говорили он отошел в иной мир. К Богу....
Царство Небесное ему.
добор бычар на битке и..., лопнет пузырь...
полетят все фермы в тарары...
Ожидаемые пипсы по фунтику. Накопление на бай продолжаю при обнове мин экстремумов жду завершение нисходящей модели.
сматывайтесь из бакса пока...
и между делом...