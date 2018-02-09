FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 170
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1. одни торгуют по чужим индикаторам,
2. вторые торгуют по своим,
3. третьи изобретают, что то ещё...
а самое простое и элементарное раз воротные модели не описал(свечные комбинации не в счёт).
Мне так вот осталось ещё правильно добавить 3-4 модели и будет просто и удобно.
Неужто проще смотреть где-то объёмы, опционы и т.д.?
Илья только попытки делает со своими "рельсами и шпалами", а другого нового ничего больше ни у кого что ли?
Вот посетила меня мысль все торгуют:
1. одни торгуют по чужим индикаторам,
2. вторые торгуют по своим,
3. третьи изобретают, что то ещё...
а самое простое и элементарное раз воротные модели не описал(свечные комбинации не в счёт).
Мне так вот осталось ещё правильно добавить 3-4 модели и будет просто и удобно.
Неужто проще смотреть где-то объёмы, опционы и т.д.?
посмотришь на цену Ассистента и в обморок ...
это что бы голова у вас лучше работала!!!
Если кто то надеется на значительный рост против бакса, то огорчу, коррекция, не более того.
Спасибо!
Вот посетила меня мысль все торгуют:
1. одни торгуют по чужим индикаторам,
2. вторые торгуют по своим,
3. третьи изобретают, что то ещё...
а самое простое и элементарное раз воротные модели не описал(свечные комбинации не в счёт).
Мне так вот осталось ещё правильно добавить 3-4 модели и будет просто и удобно.
Неужто проще смотреть где-то объёмы, опционы и т.д.?
Илья только попытки делает со своими "рельсами и шпалами", а другого нового ничего больше ни у кого что ли?
Проще конечно построить график и посмотреть есть ли на нем шпалы, чем просто посмотреть в окно не идет ли там дождь.
Нет никаких "моделей", "паттернов" и прочей лабуды, есть реальные продавцы и покупатели с их позициями.
Привет,Таманёк! Ты зацепил за живое мою профпригордость!
Я ждал и писал,когда-то. ...А это что:
А мысли не могут сходиться через месяц или неделю? )
спасибо!)
1.0800 - какова перспектива?
1.0518 - какова альтернатива?