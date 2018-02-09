FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 170

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Вот посетила меня мысль все торгуют:

1. одни торгуют по чужим индикаторам,

2. вторые торгуют по своим,

3. третьи изобретают, что то ещё...

а самое простое и элементарное раз воротные модели не описал(свечные комбинации не в счёт).

Мне так вот осталось ещё правильно добавить 3-4 модели и будет просто и удобно.

Неужто проще смотреть где-то объёмы, опционы и т.д.?

Илья только попытки делает со своими "рельсами и шпалами", а другого нового ничего больше ни у кого что ли?
 
Ищем шпалы:

 
Sergey Novokhatskiy:
Вот посетила меня мысль все торгуют:

1. одни торгуют по чужим индикаторам,

2. вторые торгуют по своим,

3. третьи изобретают, что то ещё...

а самое простое и элементарное раз воротные модели не описал(свечные комбинации не в счёт).

Мне так вот осталось ещё правильно добавить 3-4 модели и будет просто и удобно.

Неужто проще смотреть где-то объёмы, опционы и т.д.?
да, посмотришь на цену Ассистента и в обморок ...
 
завтра утром почитаю комменты, исчез
 
Lesorub:
посмотришь на цену Ассистента и в обморок ...
это что бы  голова у вас лучше работала!!!
 
Sergey Novokhatskiy:
это что бы  голова у вас лучше работала!!!
да помню, в доработке прога...
 
pridurok:
Если кто то надеется на значительный рост против бакса, то огорчу, коррекция, не более того.
В + любые направления)

Спасибо!
 
Sergey Novokhatskiy:
Вот посетила меня мысль все торгуют:

1. одни торгуют по чужим индикаторам,

2. вторые торгуют по своим,

3. третьи изобретают, что то ещё...

а самое простое и элементарное раз воротные модели не описал(свечные комбинации не в счёт).

Мне так вот осталось ещё правильно добавить 3-4 модели и будет просто и удобно.

Неужто проще смотреть где-то объёмы, опционы и т.д.?

Илья только попытки делает со своими "рельсами и шпалами", а другого нового ничего больше ни у кого что ли?

Проще конечно построить график и посмотреть есть ли на нем шпалы, чем просто посмотреть в окно не идет ли там дождь.

Нет никаких "моделей", "паттернов" и прочей лабуды, есть реальные продавцы и покупатели с их позициями. 

 
Vadens:

Привет,Таманёк! Ты зацепил за живое мою профпригордость!

Я ждал и писал,когда-то. ...А это что:

 



А мысли не могут сходиться  через месяц или неделю? )

спасибо!)
 

1.0800 - какова перспектива?

1.0518 - какова альтернатива?

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