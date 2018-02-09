FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 449

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Renat Akhtyamov:
дааа, пивка там не попьешь....
места маловато?
 
Lesorub:
места маловато?
подставки под стаканчик нет
 
Renat Akhtyamov:
подсьавки под стаканчик нет
секи Луня, прокачаешь...
 
Lesorub:
секи Луня, прокачаешь...

ага, вверх пошёл...

или ты про ауди-лунь?

кстати не такая сильная связь, как у евры с чифом.

 
Renat Akhtyamov:

ага, вверх пошёл...

или ты про ауди-лунь?

кстати не такая сильная связь, как у евры с чифом.

лунь - USDCAD
 
Lesorub:
лунь - USDCAD
ну теперь я уверен, что не только мне это известно
 
Renat Akhtyamov:

сегодня целый день сигнал в продажу. подожду до завтра

разворот дело тонкое и не быстрое. есть время подумать и взвесить два-три дня...

без шпильки вряд ли вниз двинет - продавцов кишит...

да. тогда было похоже на накопление, с последующим распределением.


теперь больше похоже на формацию разворота тренда.

 
danminin:
да. тогда было похоже на накопление, с последующим распределением.


теперь больше похоже на формацию разворота тренда.

danminin:
да. тогда было похоже на накопление, с последующим распределением.


теперь больше похоже на формацию разворота тренда.

остаюсь в покупках, будь что будет....
 
Renat Akhtyamov:
остаюсь в покупках, будь что будет....
Есть вроде патерн - 3 вороны...  может набирает сил для 3 рывка, или для 5 волны...
 
Сергей Криушин:
Есть вроде патерн - 3 вороны...  может набирает сил для 3 рывка, или для 5 волны...
Почти что палки лесоруба?
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