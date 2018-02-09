FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 449
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дааа, пивка там не попьешь....
места маловато?
подсьавки под стаканчик нет
секи Луня, прокачаешь...
ага, вверх пошёл...
или ты про ауди-лунь?
кстати не такая сильная связь, как у евры с чифом.
ага, вверх пошёл...
или ты про ауди-лунь?
кстати не такая сильная связь, как у евры с чифом.
лунь - USDCAD
сегодня целый день сигнал в продажу. подожду до завтра
разворот дело тонкое и не быстрое. есть время подумать и взвесить два-три дня...
без шпильки вряд ли вниз двинет - продавцов кишит...
теперь больше похоже на формацию разворота тренда.
да. тогда было похоже на накопление, с последующим распределением.
теперь больше похоже на формацию разворота тренда.
да. тогда было похоже на накопление, с последующим распределением.
теперь больше похоже на формацию разворота тренда.
остаюсь в покупках, будь что будет....
Есть вроде патерн - 3 вороны... может набирает сил для 3 рывка, или для 5 волны...