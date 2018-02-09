FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 855

Новый комментарий
 
Иван Юрченко:
А дальше куда знаете?

1305, а там надо посмотреть , как развиваться будет. Держу позицию с 1265, подтянул БУ. Думаю немного осталось.

 

Евро бак- район 2035, буду рассматривать шорты до 1900.

 

Lesorub: как думаешь, далеко еще до дна?

Уже 2518

 
Aleksandr Yakovlev:

Lesorub: как думаешь, далеко еще до дна?

Уже 2518

Смотря, что считать дном...

Индекс канадца еще в пути, но доллар взял  свои ближайшие цели.

Бакс потянет и Луня вверх...    

 
Совет, продавайте все что с баксом
 
podotr:
у Силуанова спроси

Не вмешивайся когда взрослые дяденьки разговаривают.

 
podotr:
балабошки вам чекрыжат, аки детям малым... не хохлись

Просто твой гогот и подковырки не очень нравятся людям. Будь немного потактичней.

 
podotr:
нравится... не нравится... дальше сам знаешь

Все. Диалог с тобой закончен.

 
Посмотрел скрины индикатора, которым тут все на ветке пользуются - неплохая вещь. Теорвер во всей своей красе. Автор данного чуда -безусловный молодец.
 
Renat Akhtyamov:
хорошо

пока что евру



1.202  Оанда, только для интрадея ооочень долго.)

1...848849850851852853854855856857858859860861862...878
Новый комментарий