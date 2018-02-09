FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 855
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А дальше куда знаете?
1305, а там надо посмотреть , как развиваться будет. Держу позицию с 1265, подтянул БУ. Думаю немного осталось.
Евро бак- район 2035, буду рассматривать шорты до 1900.
Lesorub: как думаешь, далеко еще до дна?
Уже 2518
Lesorub: как думаешь, далеко еще до дна?
Уже 2518
Смотря, что считать дном...
Индекс канадца еще в пути, но доллар взял свои ближайшие цели.
Бакс потянет и Луня вверх...
у Силуанова спроси
Не вмешивайся когда взрослые дяденьки разговаривают.
балабошки вам чекрыжат, аки детям малым... не хохлись
Просто твой гогот и подковырки не очень нравятся людям. Будь немного потактичней.
нравится... не нравится... дальше сам знаешь
Все. Диалог с тобой закончен.
хорошо
пока что евру
1.202 Оанда, только для интрадея ооочень долго.)