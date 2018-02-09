FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 501
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))) в обе стороны сразу и все.
вот смотрите, на фунте сейчас сформировали селл сигнал
ТР от него 1.2965 железно
дальше кто как хочет...
вот смотрите, на фунте сейчас сформировали селл сигнал
ТР от него 1.2965 железно
дальше кто как хочет...
Уже, а вот евру раньше 1.158 ни ни.)
Где взять такие котировочки всех индексов (можно в личку)
Уже, а вот евру раньше 1.158 ни ни.)
Где взять такие котировочки всех индексов (можно в личку)
Лайтфорекс терминал...
Лайтфорекс терминал...
Нормально ева кормит, чо не нравится?
)
по фунту 1.3193 получился верхний долг
нижний 1.2965
это двусторонний аукцион...
Чо всё чтоли, выдохся еврик?
Орлянка закончилась?
Чо всё чтоли, выдохся еврик?
Орлянка закончилась?
Кина не будет?
1.15666. Мистика с текущих.
Думаю на сегодня торговать хватит.)
Кина не будет?
1.15666. Мистика с текущих.
Думаю на сегодня торговать хватит.)
)))
Жаль
А я думал через 10-ок минут еще круче полётаем
Счас глянул на фунт - 1,3
Это прогноз фараона....
Кина не будет?
1.15666. Мистика с текущих.
Думаю на сегодня торговать хватит.)
Закрыла, видно отложка старая была .)