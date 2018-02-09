FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 501

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sterva:

))) в обе стороны сразу и все.


вот смотрите, на фунте сейчас сформировали селл сигнал

ТР от него 1.2965 железно

дальше кто как хочет...

 
Lesorub:

вот смотрите, на фунте сейчас сформировали селл сигнал

ТР от него 1.2965 железно

дальше кто как хочет...


Уже, а вот евру раньше 1.158 ни ни.)

Где взять такие котировочки всех индексов (можно в личку)

 
sterva:

Уже, а вот евру раньше 1.158 ни ни.)

Где взять такие котировочки всех индексов (можно в личку)

Лайтфорекс терминал...

 
Lesorub:

Лайтфорекс терминал...

Нормально ева кормит, чо не нравится?

)

 

по фунту 1.3193 получился верхний долг

нижний 1.2965

это двусторонний аукцион...

 

Чо всё чтоли, выдохся еврик?

Орлянка закончилась?


 
Renat Akhtyamov:

Чо всё чтоли, выдохся еврик?

Орлянка закончилась?



Кина не будет?

1.15666. Мистика с текущих.

Думаю на сегодня торговать хватит.)





 
sterva:

Кина не будет?

1.15666. Мистика с текущих.

Думаю на сегодня торговать хватит.)

)))

Жаль

А я думал через 10-ок минут  еще круче полётаем

 

Счас глянул на фунт - 1,3

Это прогноз фараона....

 
sterva:

Кина не будет?

1.15666. Мистика с текущих.

Думаю на сегодня торговать хватит.)






Закрыла, видно отложка старая была .)

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