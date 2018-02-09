FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 630

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lactone:

каким образом можно увидеть соотношение спроса и предложения в конкретный момент? Или на протяжении некоторого времени

Видимо,где-нибудь на Оанде.
 
Vadens:
Видимо,где-нибудь на Оанде.

Наверное где нибудь больше подходит. Вчера по кроссу по течению входили со сказочным соотношением и ничего, хотя в этом понимании на процентов 80 наказать должны были.)

 

Кто на анализе спроса и предложения на евре отсюда открылся в шорт? Покажите скрин.

Упрощаю вопрос,кто вообще отсюда открылся в шорт. Покажите скрин пожст.


 
sterva:

Наверное где нибудь больше подходит. Вчера по кроссу по течению входили со сказочным соотношением и ничего, хотя в этом понимании на процентов 80 наказать должны были.)

Поясни,что "ничего",ничего хорошего или ничего страшного?
 
Vadens:
Поясни,что "ничего",ничего хорошего или ничего страшного?

Вчера выкладывала где-то EUR/AUD и рядышком соотношение (доходило до >80 в этот день)

 
sterva:

Вчера выкладывала где-то EUR/AUD и рядышком соотношение (доходило до >80 в этот день)

Не плохо. Т.е. скальпировать по Оанде можно или это не рядовой случай.


 
Vadens:

Кто на анализе спроса и предложения на евре отсюда открылся в шорт? Покажите скрин.

Упрощаю вопрос,кто вообще отсюда открылся в шорт. Покажите скрин пожст.



Я открылся, но гораздо ниже. Сейчас еще висят два ордера по евро и фунту.

 
DarkAntonio:

Я открылся, но гораздо ниже. Сейчас еще висят два ордера по евро и фунту.


Открыться ниже ты уже мог по графику вдогонку. Хотя бы так респект,но скрина нет,а значит и суда нет.

 
Vadens:

Не плохо. Т.е. скальпировать по Оанде можно или это не рядовой случай.



Нет, скальпировать по Оанде нельзя ни в коем случае, там как раз разговор, что с толпой вошли (как устрашающий аргумент)

 
sterva:

Нет, скальпировать по Оанде нельзя ни в коем случае, там как раз разговор, что с толпой вошли (как устрашающий аргумент)


Ясно.

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