FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 630
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каким образом можно увидеть соотношение спроса и предложения в конкретный момент? Или на протяжении некоторого времени
Видимо,где-нибудь на Оанде.
Наверное где нибудь больше подходит. Вчера по кроссу по течению входили со сказочным соотношением и ничего, хотя в этом понимании на процентов 80 наказать должны были.)
Кто на анализе спроса и предложения на евре отсюда открылся в шорт? Покажите скрин.
Упрощаю вопрос,кто вообще отсюда открылся в шорт. Покажите скрин пожст.
Наверное где нибудь больше подходит. Вчера по кроссу по течению входили со сказочным соотношением и ничего, хотя в этом понимании на процентов 80 наказать должны были.)
Поясни,что "ничего",ничего хорошего или ничего страшного?
Вчера выкладывала где-то EUR/AUD и рядышком соотношение (доходило до >80 в этот день)
Вчера выкладывала где-то EUR/AUD и рядышком соотношение (доходило до >80 в этот день)
Не плохо. Т.е. скальпировать по Оанде можно или это не рядовой случай.
Кто на анализе спроса и предложения на евре отсюда открылся в шорт? Покажите скрин.
Упрощаю вопрос,кто вообще отсюда открылся в шорт. Покажите скрин пожст.
Я открылся, но гораздо ниже. Сейчас еще висят два ордера по евро и фунту.
Я открылся, но гораздо ниже. Сейчас еще висят два ордера по евро и фунту.
Открыться ниже ты уже мог по графику вдогонку. Хотя бы так респект,но скрина нет,а значит и суда нет.
Не плохо. Т.е. скальпировать по Оанде можно или это не рядовой случай.
Нет, скальпировать по Оанде нельзя ни в коем случае, там как раз разговор, что с толпой вошли (как устрашающий аргумент)
Нет, скальпировать по Оанде нельзя ни в коем случае, там как раз разговор, что с толпой вошли (как устрашающий аргумент)
Ясно.