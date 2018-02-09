FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 809
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Понимаю, если бы твои цифры были основаны на чем-то реальном... Реальные же данные пока что твои цели в глаза не видели!!!
про твою я вообще молчу через пару лет может быть
Надо же! Иногда и здравые мысли посещают.
Не треплите моск - купите фунтика и выкиньте монитор
Улыбнуло.))) В мой огород выкидывайте мониторы, компы, рубли, нет стойте, сначала бентли.......
Один "умный на 1.29 посоветовал всем продать до 1.26. Продали, а старый недоумок к своим на голубой умыкнул.
Обоснуйте покупку пжлуйста. Мы все купим и продадим, что скажите, а мониторы уж как нибудь сами.
Эх Рена, Рена... цать лет в рынке, а как волчек крутишься на месте...
Цена ходит процентами
100+10% = 110
110-10% = нихРена не 100
поздравляю с первым открытием чо
То, что знаете достаточно много ( по вашему мнению), совсем не означает, что индекс не растет в настоящий момент. И уж точно то, что он не возьмет указанную цель. Сигнал есть, цель есть и она будет взята!
Мания величия у человека. Ничего он не знает. Какой раз просто всех тупо дразнит.
Как не поймет, что нормальные трейдеры сюда тоже иногда заглядывают. Пар видать спустить не где.
Улыбнуло.))) В мой огород выкидывайте мониторы, компы, рубли, нет стойте, сначала бентли.......
Один "умный на 1.29 посоветовал всем продать до 1.26. Продали, а старый недоумок к своим на голубой умыкнул.
Обоснуйте покупку пжлуйста. Мы все купим и продадим, что скажите, а мониторы уж как нибудь сами.
Просто он прочитал про то что брекзит хотят отменить
Но это не значит что фунт обратно попрет
На данный момент флет и никаких явновыраженных признаков тенденции ни на продажу ни на покупку нет
Да не слушай ты его.
Просто он прочитал про то что брекзит хотят отменить
Но это не значит что фунт обратно попрет
На данный момент флет и никаких явновыраженных признаков тенденции ни на продажу ни на покупку нет
Согласен. Я кстати тоже жду ставку. 1.5 хотят, но тут большой вопрос что и как у них в итоге выйдет.
Уж не раз делали все наоборот и цена ходила не адекватно. Особенно когда все ждут одно и то же.
я тебе кость кинул - грызи. и благодарен будь
Спасибо чо.
Себя аж вспомнил в молодости - все круче и круче, как иначе то...
Я то тебя понимаю, только меня все меньше и меньше остальные
Проценты в прошлом, было и такое...
Да не слушай ты его.
Просто он прочитал про то что брекзит хотят отменить
Но это не значит что фунт обратно попрет
На данный момент флет и никаких явновыраженных признаков тенденции ни на продажу ни на покупку нет
а по-моему полно
До 3450 согласен,можно купить,не обращая внимания на своп,но если моник выкидывать,значит надолго. Сам же писал-за полгода своп сожрёт счёт.
На фунте своп против покупки,т.к. это верное основное направление.Кстати,цена поцеловала импульсы 2001 и 2008 гг,может и откат дать существенный.
Но это не значит что фунт обратно попрет
На данный момент флет и никаких явновыраженных признаков тенденции ни на продажу ни на покупку нет
Надо глянуть на открытии куда кинет или нет,а то купить до 3450 можно в краткосраке.
В средне-долгосраке смотреть надо пробьёт 3660 или как. Не удивлюсь,если откинет в 25-26ю для отрисовки второй ноги Дракона. Когда-то ж надо хвост отрисовать или так и будет бесконечно наёривать людей!
........Отрисует,никуда не денется. Бакс вот начнёт затяжное падение.
Фунта нужно смотреть в продажи!
А Чифа в покупки...
И что еще нарисовать, пока делать нечего???