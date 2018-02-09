FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 724
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Похоже что это всё-таки правда, которая тянет бабосы у тех, кому их крайне жалко:
Я пользуюсь так: берем соотношение больше чем 60/40 и наооборот и в наглую прЁм в среднесрок против большого процента.Например, евро покупам
Похоже что это всё-таки правда, которая тянет бабосы у тех, кому их крайне жалко:
Я пользуюсь так: берем соотношение больше чем 60/40 и наооборот и прем в среднесрок против большого процента.
То есть?
То есть?
длинные - покупки, короткие - продажи. делаем наоборот
т.е. евро покупать
совокупный риск по марже при плече 1к100 не более 10% , т.к. просадка бывает, не без этого
длинные - покупки, короткие - продажи. делаем наоборот
Понятно. кстати как сделать так чтобы фильтровались нежелательные ники в этой ветке. Есть ли такая возможность?
Понятно. кстати как сделать так чтобы фильтровались нежелательные ники в этой ветке. Есть ли такая возможность?
не, никак
по евро сигнал болтается неизменно от 1.04, это уже почти год
и смотри - какая могла бы быть просада, если бы зашел на этом сигнале на верхах шпильки в сентябре:
Жаль.
Жестоко.)
Почему? Хочется на весь депо войти,а нельзя?
своп - внешняя инфа............
нельзя верить такому !
При чём тут внешняя или внутренняя или верить-не верить. Цена чётко отбилась от уровня,на котором лежит капкан,а аской не доехала и капкан не захлопнулся.
Причины-или слишком точно найден уровень или брокер мухлюет и цена терминала видит лимит и не доходит несколько пунктов. Внешне будто бы незаметно,а сэкономили.
При чём тут внешняя или внутренняя или верить-не верить. Цена чётко отбилась от уровня,на котором лежит капкан,а аской не доехала и капкан не захлопнулся.
Причины-или слишком точно найден уровень или брокер мухлюет и цена терминала видит лимит и не доходит несколько пунктов. Внешне будто бы незаметно,а сэкономили.
Да никто не мухлюет ничего в среднесрок
Терпение тебя сегодня подвело. Говорил же, подхватят твою отложку, чо ты переживаешь?