FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 244

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Renat Akhtyamov:

это пересчет, а не ДБ

расчет не верный.

Тем более что в ДБ есть БА. Он вообще не в счет для пипсовщиков.

Переваришь этот пост - посмотрим что получится, нет - тогда пеняй сам на себя.‌

не хочу скринить сам ДБ за пятницу, но, думаю, что  цифры с максимальным OI и max V с премией по каждому страйку не увидит только слепошарик...    
 
Renat Akhtyamov:

Переваришь этот пост - посмотрим что получится, нет - тогда пеняй сам на себя.‌

мне что пенять? по Евре все в пятницу написал, по Ауди написал и показал(есть еще пара долив...), про Киви написал

пенять то что???

мож на фунта, который тоже куплен???‌

 
Lesorub:

мне что пенять? по Евре все в пятницу написал, по Ауди написал и показал(есть еще пара долив...), про Киви написал

пенять то что???

мож на фунта, который тоже куплен???‌

пофлетим, там видно будет
 
Renat Akhtyamov:
пофлетим, там видно будет

так что с бюллетнями???

давайте доведем разговор до логического завершения...

где я написал лажу? по какому страйку???‌

 
Renat Akhtyamov:
пофлетим, там видно будет


Ренат.

П‌окажи на рисунке как пойдет евра.)

 
sterva:


Ренат.

П‌окажи на рисунке как пойдет евра.)

я уже месяц назад сказал - как она пройдет, через пол месяца повторил то же самое.

ничего не поменялось‌

 
Lesorub:

так что с бюллетнями???

давайте доведем разговор до логического завершения...

где я написал лажу? по какому страйку???‌

что-что?

ошибку вижу невооруженным глазом

коллы не там, путы тоже

хотя я уже давно не смотрю ДБ-шки‌, т.к. достаточно всего одного верного расчета , чтобы на всю свою и не только жизнь понять - как должно быть, как будет и как торговать на любом рынке, каким бы он не был.

 
Renat Akhtyamov:

что-что?

ошибку вижу невооруженным глазом

коллы не там, путы тоже

хотя я уже давно не смотрю ДБ-шки‌, т.к. достаточно всего одного верного расчета , чтобы на всю жизнь понять - как должно быть и как торговать.

ладно, понятно...

 
Ходить вокруг да около
Значение выражения и примеры употребления

Ходить вокруг [кругом] да около - (Разг.) (Употребляется при подлежащем со значением лица.) Иногда употребляется «крутить [петлять] вокруг да около». Говорить обиняком,  намеками,  уклоняясь от сути дела. 

 
Lesorub:

ладно, понятно...‌

фунта не торгую, но покупать не советовал бы...

до след понедельника.‌

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