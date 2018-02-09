FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 244
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это пересчет, а не ДБ
расчет не верный.
Тем более что в ДБ есть БА. Он вообще не в счет для пипсовщиков.
Переваришь этот пост - посмотрим что получится, нет - тогда пеняй сам на себя.
Переваришь этот пост - посмотрим что получится, нет - тогда пеняй сам на себя.
мне что пенять? по Евре все в пятницу написал, по Ауди написал и показал(есть еще пара долив...), про Киви написал
пенять то что???
мож на фунта, который тоже куплен???
мне что пенять? по Евре все в пятницу написал, по Ауди написал и показал(есть еще пара долив...), про Киви написал
пенять то что???
мож на фунта, который тоже куплен???
пофлетим, там видно будет
так что с бюллетнями???
давайте доведем разговор до логического завершения...
где я написал лажу? по какому страйку???
пофлетим, там видно будет
Ренат.
Покажи на рисунке как пойдет евра.)
Ренат.
Покажи на рисунке как пойдет евра.)
я уже месяц назад сказал - как она пройдет, через пол месяца повторил то же самое.
ничего не поменялось
так что с бюллетнями???
давайте доведем разговор до логического завершения...
где я написал лажу? по какому страйку???
что-что?
ошибку вижу невооруженным глазом
коллы не там, путы тоже
хотя я уже давно не смотрю ДБ-шки, т.к. достаточно всего одного верного расчета , чтобы на всю свою и не только жизнь понять - как должно быть, как будет и как торговать на любом рынке, каким бы он не был.
что-что?
ошибку вижу невооруженным глазом
коллы не там, путы тоже
хотя я уже давно не смотрю ДБ-шки, т.к. достаточно всего одного верного расчета , чтобы на всю жизнь понять - как должно быть и как торговать.
ладно, понятно...
Ходить вокруг [кругом] да около - (Разг.) (Употребляется при подлежащем со значением лица.) Иногда употребляется «крутить [петлять] вокруг да около». Говорить обиняком, намеками, уклоняясь от сути дела.
ладно, понятно...
фунта не торгую, но покупать не советовал бы...
до след понедельника.