FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 225

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Lesorub:
пришло время Ени, 112.56, ТР 113,31...

С 1250  про золотые шорты профи говорил.

 

 

В набор если что уйду.) 

 
sterva:

С 1250  про золотые шорты профи говорил.

 

 

В набор если что уйду.) 

я так посмотрел, если входить на подольше, то в торговый диапазон, который  сформируется к среде - четвергу за 7 прошедших дней

фунт четко седня взял хай дипазона, остался долг 1.2590 по палкам с Н4

ена тоже достигла лоя диапазона

евра вчера четко отбилась от диапазона

ауди тоже взяла его хай

пример - киви:


 

а на синем кто - то поимел рыжика:


к 8 Марта запрягайте хлопцы злато...


 
Lesorub:
пришло время Ени, 112.56, ТР 113,31...


 Всё по плану! Назад

 
Speculator:

 Вот Волна Праздничная! Вперёд

  

                                                                             1.0637...

 
Speculator:


 Всё по плану! Назад

Доброе время суток!

Сегодня птн., предположу, что не сегодня вверх.

Логично было бы откатить к вечеру немного.

Что по енке ждать? 

 
sterva:

Доброе время суток!

Сегодня птн., предположу, что не сегодня вверх.

Логично было бы откатить к вечеру немного.

Что по енке ждать? 

 
Speculator:
Будем расценивать как неудавшееся хвальствоство)))).
 
Lesorub:

                                                                           

По фунту на высоте.)
 
sterva:
По фунту на высоте.)
Кто ???     
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