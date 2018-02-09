FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 225
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пришло время Ени, 112.56, ТР 113,31...
С 1250 про золотые шорты профи говорил.
В набор если что уйду.)
С 1250 про золотые шорты профи говорил.
В набор если что уйду.)
я так посмотрел, если входить на подольше, то в торговый диапазон, который сформируется к среде - четвергу за 7 прошедших дней
фунт четко седня взял хай дипазона, остался долг 1.2590 по палкам с Н4
ена тоже достигла лоя диапазона
евра вчера четко отбилась от диапазона
ауди тоже взяла его хай
пример - киви:
а на синем кто - то поимел рыжика:
к 8 Марта запрягайте хлопцы злато...
пришло время Ени, 112.56, ТР 113,31...
Всё по плану! Назад
Вот Волна Праздничная! Вперёд
1.0637...
Всё по плану! Назад
Доброе время суток!
Сегодня птн., предположу, что не сегодня вверх.
Логично было бы откатить к вечеру немного.
Что по енке ждать?
Доброе время суток!
Сегодня птн., предположу, что не сегодня вверх.
Логично было бы откатить к вечеру немного.
Что по енке ждать?
По фунту на высоте.)