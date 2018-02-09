FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 835
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Ночь темна...
Тягомотина до послезавтра (новости по Киви)...
Ну что, Еньку готовят к ставке?
Индекс:
Предлагается поиметь все, что с Киви:
https://c.mql5.com/3/164/3608__1.png
NZDCAD первый в очереди...
покупаете - и покупайте на здоровье...
людей только не вводите в заблуждение:
опять палки наврали
опять палки наврали
Повторюсь, вы не умеете их готовить. Да и цены, что озвучили, тоже не было...КУКЛ всем раздаст по заслугам.
Фьючерс Евро с Н4:
С D1 ТР 1.1550 без изменений... И все ради этого:
Лесоруб,а киви/бакс обычно ходит по этому индексу или против? Когда-то это был эксклюзивный лайтовский,щас не знаю.
Мой прогноз оказался верен
После закрепления уровня (если) 1.1876--- должны пойти вверх до 1 цели 1.1955
Повторюсь, вы не умеете их готовить. Да и цены, что озвучили, тоже не было...КУКЛ всем раздаст по заслугам.
Фьючерс Евро с Н4:
С D1 ТР 1.1550 без изменений... И все ради этого:
Ой, кхе-кхе... поперхнулся.
Ну, мы уж лучше как нибудь так: