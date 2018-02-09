FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 835

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Ночь темна...


 

Тягомотина до послезавтра (новости по Киви)...


 
 

Ну что, Еньку готовят к ставке?

Индекс:


 
Lesorub:

Предлагается поиметь все, что с Киви:

https://c.mql5.com/3/164/3608__1.png

NZDCAD   первый в очереди...                                     

Лесоруб,а киви/бакс обычно ходит по этому индексу или против? Когда-то это был эксклюзивный лайтовский,щас не знаю.
 
Lesorub:

покупаете - и покупайте на здоровье...

людей только не вводите в заблуждение:

опять палки наврали

 
Renat Akhtyamov:

опять палки наврали

Повторюсь, вы не умеете их готовить. Да и цены, что озвучили, тоже не было...КУКЛ всем раздаст по заслугам.

Фьючерс Евро с Н4:

С D1 ТР 1.1550 без изменений...                                       И все ради этого:


 
Vadens:
Лесоруб,а киви/бакс обычно ходит по этому индексу или против? Когда-то это был эксклюзивный лайтовский,щас не знаю.
А я откуда знаю, дружат ли они или нет? Есть сопротивление на индексе, иду на пару с ним, если там Айс, то в путь...
 

Мой прогноз оказался верен

После закрепления уровня (если) 1.1876--- должны пойти вверх до 1 цели 1.1955

 
Lesorub:

Повторюсь, вы не умеете их готовить. Да и цены, что озвучили, тоже не было...КУКЛ всем раздаст по заслугам.

Фьючерс Евро с Н4:

С D1 ТР 1.1550 без изменений...                                       И все ради этого:


Ой, кхе-кхе... поперхнулся.

Ну, мы уж лучше как нибудь  так:


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