FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 745

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Aleksandr Yakovlev:

С добрым утром форум.

Мы едем едем едем , в далекие края ))) ( 1835 уже )

с добрым

ну как обычно чо - 100-200 пунктов ходу и форум вымер на пару дней...

кто с радости, кто с горя...
 
Renat Akhtyamov:

с добрым

ну как обычно чо - 100-200 пунктов ходу и форум вымер на пару дней...

кто с радости, кто с горя...

Я еще сижу в лонгах, улыбка с фэйса не сходит. Сумма очень маленькая, а приятно.

 
nahdi:
Такой самоуверенности можно только посочувствовать. Успели бы хоть профит зафиксировать. Коли не демо
успели?
 

По золоту сигнал начал рисоваться, если он попрет вниз то и евру вниз потянет

 
Darirunu:

После перелоу .то есть после чуть ниже 1,1700

отроки... они такие отроки...

 
Aleksandr Yakovlev:

Я еще сижу в лонгах, улыбка с фэйса не сходит. Сумма очень маленькая, а приятно.

ты еще это не читал.... //постик
 
Renat Akhtyamov:
ты еще это не читал.... //постик

Я читал это, прикольно конечно. 

 
Aleksandr Yakovlev:

Я читал это, прикольно конечно. 

дело не в сумме, а в стабильности

если есть стабильность, можно уже оперировать бабосами с любым количеством нулей, без разницы, это товар

 
Aleksandr Yakovlev:

По золоту сигнал начал рисоваться, если он попрет вниз то и евру вниз потянет

 
Все эти ваши картинки... палки... рельсы... квадраты, треугольники, замки, локи и прочие рыльно-мыльные принадлежности без реальных данных - просто буйство вашей фантазии и оправдание вашего глупого входа, совершенного ранее
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