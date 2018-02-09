FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 745
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С добрым утром форум.
Мы едем едем едем , в далекие края ))) ( 1835 уже )
с добрым
ну как обычно чо - 100-200 пунктов ходу и форум вымер на пару дней...кто с радости, кто с горя...
с добрым
ну как обычно чо - 100-200 пунктов ходу и форум вымер на пару дней...кто с радости, кто с горя...
Я еще сижу в лонгах, улыбка с фэйса не сходит. Сумма очень маленькая, а приятно.
Такой самоуверенности можно только посочувствовать. Успели бы хоть профит зафиксировать. Коли не демо
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Nerios, 2017.11.20 15:10
До 26.11.2017 заберу ТП
По золоту сигнал начал рисоваться, если он попрет вниз то и евру вниз потянет
После перелоу .то есть после чуть ниже 1,1700
Я еще сижу в лонгах, улыбка с фэйса не сходит. Сумма очень маленькая, а приятно.
ты еще это не читал.... //постик
Я читал это, прикольно конечно.
Я читал это, прикольно конечно.
дело не в сумме, а в стабильности
если есть стабильность, можно уже оперировать бабосами с любым количеством нулей, без разницы, это товар
По золоту сигнал начал рисоваться, если он попрет вниз то и евру вниз потянет