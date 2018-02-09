FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 418
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А если этот спуск и есть коррекция от его прошлого роста? )
Спасибо!
Текущая волна на дневках является частью большой волны. Такие устойчивые старшие движения просматриваются только на месяце,а это движухи годами.
Смотрим-даже,если ориетироваться на 3-х летнее восходящее движение,с одной коррекцией,то следующая текущая коррекция,с большой вероятностью,должна удариться башкой об 96,а там импульсом до 95.20 рукой подать,но справедливости ради стоит отметить,что там,где цена щас застряла,тоже не слабая поддержка....думаю,надо выждаться в среднесроке. Ну,а скальперам законы не писаны!
Чиф в моменте:
Конечно неожиданно. Ты ведь не ожидаешь падения доллара? Ну вот это и будет неожиданным для тебя. А приплели уже замедление роста американской экономики. А по еврозоне в конце года уже может и ставку поднимут.
Ну так продали КИВИ???
Коррекция по ТР... - 0.6730 !!!
И Ауди мочите до 0.7158...
а фунтяра по долгам бомбит...
и чхать ему на анализАлитов...
Ну так продали КИВИ???
Коррекция по ТР... - 0.6730 !!!
И Ауди мочите до 0.7158...
Спасибо за совет, но я по трендам. А киви пока тренда не видно.
понятно...
Ну так продали КИВИ???
Коррекция по ТР... - 0.6730 !!!
И Ауди мочите до 0.7158...
а фунтяра по долгам бомбит...
и чхать ему на анализАлитов...
Интересное мнение. Увидел на другом ресурсе.
Не только экономика,но и биржа превращается в пузырь.
Трейдеры поймут.
По итогам 2012 года компания Coca Cola отчиталась о годовой выручке в $48 млрд. и прибыли в $9 млрд.
За 2016 год Coca Cola получила выручку в $41,8 млрд. и прибыль в $6,5 млрд.
Выручка компании сократилась на 13%, а прибыль – на 28%.
В феврале 2013 года, ее акции стоили примерно $37,50 за штуку.
В 2016 году акции Coca Cola стоили $41,25 за штуку.
Сегодня они стоят— $43,50 за штуку.(!!!)
Т.е. акции охренели от самомнения на фоне ухудшившихся финансовых показателей Сосы.
Потребительский кредит в США увеличился до $3,8 трлн(!!!).
Маржинальный долг(!!!),также увеличился до самых высоких значений за всю историю наблюдений.
Т.е. инвесторы берут деньги чтобы покупать акции,которые стоят рекордно дорого.
А меня спрашивают чем мне не нравится западная конструкция!
Продолжим.
Компания ExxonMobil-годовой отчет за 2010 год $383 млрд. выручки, $30 млрд. прибыли и $12 млрд. долга.
2016 год-выручка $226 млрд. (-42%), прибыль $7,7 млрд. (-74%),долг $28 млрд. (+133%).
Рост акций за указанный период с $78 до $83 за штуку.(!!!)
Дотрагиваться до компании Apple это вообще святотатство! Но рискнём.
Кэш-флоу(т.е. спот,т.е. наличное бабло) $52,8 млрд. в отчёте за первый квартал 2015 года.
В недавнем отчёте кэш-флоу $39,6 млрд за первый квартал этого года,т.е. на 25%.
Должок компании за этот же период вырос с $41 млрд. до $84,5 млрд.
Но(!!!) акции Эппла растут вместе с долгом и прибавили за последние 2 года с $130 до $155 за штуку(!!!).
Вывод: Совершенно не удивлюсь,если америкосские акции будут продолжать расти,в отличие от российских,которые тут же снижаются,если на ММВБ кто-то пёрднул,но и не удивлюсь,если рухнут в бездну,а я буду ещё молодой и красивый.
И за это,в том числе,мне не нравится хвалёная западно-штатовская экономическая модель.
Ясен пень,что и наша экономика в трудностях,да ещё и переметнувшаяся из другой политической системы,но пусть ВВП с Си Цзиньпином шепчутся,мож найдут решение как прорвать гнойник мирным путём.
По этой причине этот Нарыв и пытается Россеюшку "вынести в ноль",на радость абязянам сосущим тросник.
...........А как индекс бакса рос на негативных новостях,я уже вообще молчу.
Я правильно понимаю: долги - это лимитники в засаде... дожидаются своего удара на случай большой шпили...))