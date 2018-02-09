FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 99

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Movlat Baghiyev:
Извините а зачем вся эта философия? Сон про сон про сона  сон ..С точки зрения простого обывателя все так и звучит ..

А зачем спрашиваешь? Чтобы лишний раз меня мордой в придорожную пыль окунуть? Характер такой или работа пессимистов гнобить на брокерских форумах?

.......Пропустил и иди дальше. 

 

Давайте лучче выпьем за 6-е февраля


[Удален]  
Получилось наконец?
 
Movlat Baghiyev:
Получилось наконец?
нет
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
нет
То есть не существует?
 
Movlat Baghiyev:
То есть не существует?
естественно
 
Renat Akhtyamov:

Давайте лучче выпьем за 6-е февраля


Лехаим
 

Всё-таки,со временем об уровни я "набил глаз"

....типа,заточился с опытом.

25 января ещё писал 

.......0870 может и высоковато,если рынок останется в пределах декабрьского разворотного импульса,а вот 0824 ну как раз!......

 

Как видно в настоящее время,запись вполне справедлива. Но барно-свечная формация всё одно не похожа на разворотную,почему-то....а должна уже,т.к. энергия импульса от 08.12.16 ещё не нейтрализована. КУКЛ что-то задумал и рынок ждёт событий. Сижу на заборе. 

 
Баю фунтожипию. Уже влез 0.8 лотом и место есть ещё куда двигать противоходу. Предполагаю попутку от 1.2 лота.
 
Vadens:

Всё-таки,со временем об уровни я "набил глаз"

....типа,заточился с опытом.

25 января ещё писал 

 

Как видно в настоящее время,запись вполне справедлива. Но барно-свечная формация всё одно не похожа на разворотную,почему-то....а должна уже,т.к. энергия импульса от 08.12.16 ещё не нейтрализована. КУКЛ что-то задумал и рынок ждёт событий. Сижу на заборе. 

Январская свечка может задать тон. Начало года. Стоит обратить внимание.
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