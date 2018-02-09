FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 99
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Извините а зачем вся эта философия? Сон про сон про сона сон ..С точки зрения простого обывателя все так и звучит ..
А зачем спрашиваешь? Чтобы лишний раз меня мордой в придорожную пыль окунуть? Характер такой или работа пессимистов гнобить на брокерских форумах?
.......Пропустил и иди дальше.
Давайте лучче выпьем за 6-е февраля
Получилось наконец?
нет
То есть не существует?
Давайте лучче выпьем за 6-е февраля
Всё-таки,со временем об уровни я "набил глаз"
....типа,заточился с опытом.
25 января ещё писал
.......0870 может и высоковато,если рынок останется в пределах декабрьского разворотного импульса,а вот 0824 ну как раз!......
Как видно в настоящее время,запись вполне справедлива. Но барно-свечная формация всё одно не похожа на разворотную,почему-то....а должна уже,т.к. энергия импульса от 08.12.16 ещё не нейтрализована. КУКЛ что-то задумал и рынок ждёт событий. Сижу на заборе.
Всё-таки,со временем об уровни я "набил глаз"
....типа,заточился с опытом.
25 января ещё писал
Как видно в настоящее время,запись вполне справедлива. Но барно-свечная формация всё одно не похожа на разворотную,почему-то....а должна уже,т.к. энергия импульса от 08.12.16 ещё не нейтрализована. КУКЛ что-то задумал и рынок ждёт событий. Сижу на заборе.