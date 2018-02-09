FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 77
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Нигде не упоминал о сделках и нигде не указано, что кто-то должен обязательно выставлять напоказ свои сделки.
По моему это важно только для хвастунов, завидных и слишком любопытных.))
Работает ли Ваш анализ - вот что важно...
Позиций много - толку мало...
И предупреждать никого не нужно, нет здесь тупых...
Работает ли Ваш анализ - вот что важно...
Позиций много - толку мало...
И предупреждать никого не нужно, нет здесь тупых...
Думаю, что тупых нет только упрямые.
Позиций на графиках в помине нет.
Если вы по стрелочкам предполагаете, то они совсем для других целей предназначены..
.......... дурак никогда.
Дураков не бывает. Бывает не хватает одного из Я Оно Сверх-Я.
Дураков не бывает. Бывает не хватает одного из Я Оно Сверх-Я.
Вы наверно настолько адаптировались в этой ветке ,что за собой не замечаете. В этой ветке большинство такие с Я.Я.Я.
Новых посетителей выживаете издёвками. На мне где сядете там и слезете. Я скорпион. Я буду вас жалить беспощадно, покуда не наведете здесь порядок.
Чтобы спокойно можно было по деловому что-то обсудить.
Приветик, Господа ! )
очень приятно всех видеть )
спасибо!
Приветик, Господа ! )
очень приятно всех видеть )
Илья, нарисуй Евро (сюда или в личку).
спасибо!
D1:
Н4:
М15:
Привет.
Вот tuma_news спросил, поблагодарил как порядочный человек. А некоторым слабо! Высокомерие не позволяет, а ехидность так прёт через все щели.
Если не интересно можно не спрашивать. Можно указать на ошибки или своё видение.
Но все остальные вопросы сегодня посыпались для очередной издёвки. Господа забудьте ваши дурные привычки. Польза будет всем, потянуться опытные трейдеры.
На просторах интернета мало мест с нормальным общением в русскоязычной части. Многие опытные трейдеры не знают куда примкнуть. Давайте сделаем хоть здесь нормальное общение, а не балаган.
Чтобы на других ресурсах завидовали.))
А может я не прав? Не туда попал?
D1:
Н4:
М15:
Здоров Лесорубыч
По рублю ,цели такие же остались? переморозился он слегка
Здоров Лесорубыч
По рублю ,цели такие же остались? переморозился он слегка
да уж...
вон и на 58 долг повесили:
А я как то в эту ветку даже не заглядывал.
Ну что, всем привет, будем вместе со мной растить лося на счету?