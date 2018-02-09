FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 751

Новый комментарий
 
nahdi:
широко шагает - портки порвутся(если не лосины)

ну так вы же озвучивали 1,34000 и советовали закрыть покупки на 1,29000..

 
nahdi:

ну так стохастик приехал - вот и хорош. и не я - он.


вот как в зону перепроданности снова зайдёт - покупайте



Что то  не понимаю с вами все нормально надеюсь?А ты как ты в третьем лице кажись ..Я вроде с уважением у вас спросил по человечески ..Да и нах мне стохастик то нужен никогда не использовал индюков ..

 
nahdi:
ну не могу же я сам над собой смеяться...? или могу?

А хуху Вас знает ,что у вас на уме ..

 
nahdi:

так я тоже с уважением. я к тому, что прогнозы старика точь в точь прогнозы стохастика на недельках

Дык стохастик работает на истории,

в прогнозах где ж там стохастик, как его отразить в будущее то?

Вы подтверждаете профессионализм Стренжа по сути.

Ну а если торгуете зеркально Стренжу, то увы...

евро счас у Вас скорее всего в хорошей просаде.

 

Лунь дернулся малость, остальные чета ждут...


 
nahdi:

Думаю будет лишним говорить, где был стохастик по евродоллару 15 ноября

С другой стороны заметь,современный кукл не готов к возврату старых дедовских методов. Ему щас подавай трейдунов,анализирующих реальные объёмы. 

 
Ты посмотри,зараза! Как кросс не дал мне тогда открыться на тормозной свече,так больше и не вернулся. А без этого рыночника ордера легли как-то не профессионально.
 
Vadens:
Ты посмотри,зараза! Как кросс не дал мне тогда открыться на тормозной свече,так больше и не вернулся. А без этого рыночника ордера легли как-то не профессионально.

ты же ручками его открывал, а второй по стопу закрылся

которого не хватает?

 
Renat Akhtyamov:

ты же ручками его открывал, а второй по стопу закрылся

которого не хватает?


Ренка,ты меня с кем-то спутал. Ручками я открываю всё-это правда,но,думаю,мой последний терминальный билд стопов ещё и не видал. Не хватает 13-го....мож в числе дело.

 
Vadens:

Ренка,ты меня с кем-то спутал. Ручками я открываю всё-это правда,но,думаю,мой последний терминальный билд стопов ещё и не видал. Не хватает 13-го....мож в числе дело.

чо то здесь не чисто...

)

1...744745746747748749750751752753754755756757758...878
Новый комментарий