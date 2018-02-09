FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 751
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широко шагает - портки порвутся(если не лосины)
ну так вы же озвучивали 1,34000 и советовали закрыть покупки на 1,29000..
ну так стохастик приехал - вот и хорош. и не я - он.
вот как в зону перепроданности снова зайдёт - покупайте
Что то не понимаю с вами все нормально надеюсь?А ты как ты в третьем лице кажись ..Я вроде с уважением у вас спросил по человечески ..Да и нах мне стохастик то нужен никогда не использовал индюков ..
ну не могу же я сам над собой смеяться...? или могу?
А хуху Вас знает ,что у вас на уме ..
так я тоже с уважением. я к тому, что прогнозы старика точь в точь прогнозы стохастика на недельках
Дык стохастик работает на истории,
в прогнозах где ж там стохастик, как его отразить в будущее то?
Вы подтверждаете профессионализм Стренжа по сути.
Ну а если торгуете зеркально Стренжу, то увы...
евро счас у Вас скорее всего в хорошей просаде.
Лунь дернулся малость, остальные чета ждут...
С другой стороны заметь,современный кукл не готов к возврату старых дедовских методов. Ему щас подавай трейдунов,анализирующих реальные объёмы.
Ты посмотри,зараза! Как кросс не дал мне тогда открыться на тормозной свече,так больше и не вернулся. А без этого рыночника ордера легли как-то не профессионально.
ты же ручками его открывал, а второй по стопу закрылся
которого не хватает?
ты же ручками его открывал, а второй по стопу закрылся
которого не хватает?
Ренка,ты меня с кем-то спутал. Ручками я открываю всё-это правда,но,думаю,мой последний терминальный билд стопов ещё и не видал. Не хватает 13-го....мож в числе дело.
Ренка,ты меня с кем-то спутал. Ручками я открываю всё-это правда,но,думаю,мой последний терминальный билд стопов ещё и не видал. Не хватает 13-го....мож в числе дело.
чо то здесь не чисто...
)