FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 416
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
то есть все это время на рынке работали центробанки. но, вроде бы, уже успокоилось. тем, кто не работает на новостях, можно начинать трговать.
Бабло всегда есть на рынке. Даже если она сейчас шпилю пробьет и не откатится это не будет чем-то необычным для графика евро.
Бабло разное бывает,бывает на штиль и шум,а бывает на импульс. Думаю,крупного игрока,а тем более энергичную новость,не видят и биржевики. Предполагаю высокую вероятность разворота на указанной мной шпильке для укачивания диапазона,а ежели пробьют,то поход в 15-шку-17-шку обеспечен,но у мну ещё 4-ка не взята. Ждёмс.
-----------
по Евро:
получается так - предположим. что это будущий тренд которого пока как обычно не видно, то получается всего две отметки которые могут сдержать, а именно 1.1220 и 1.1450... дальше до 1.20 примерно держать нечему.
основная вершинка должна быть где-то между начиная с текущей свечи по Н4 и 19 числа 00:00 минут
----------------------------
я ориентируюсь на завтра , на 12:00
Сегодня мы еще 1.115 увидим и черт его знает куда идем, разворот и не рисуется
Увидели. Бакс падает на нефти,а евра растёт,поддерживаемая баксом. БаксоЧиф,кстати,киль нарисовал и по дну канала гребёт.
Бакс приплыл...
Ахтунг!!!
Бакс приплыл...
Ахтунг!!!
Американская экономика не на подъеме, с чего ему расти.
При чем тут экономика?
Форой рулит КУКЛ!
Зеленые уровни - Его следы...
Все будет как всегда, неожиданно (а потом приплетут и обоснования, но..., потом ...)
Не верующим в Луня: