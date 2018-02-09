FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 834

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Renat Akhtyamov:

причем этот уровень счас поддержка!!!

50 п. хода - курам на смех...

собирает КУКЛ себе паству    


 
Lesorub:

50 п. хода - курам на смех...

собирает КУКЛ себе паству     

вообще то 90

а, понял, ты про это? :

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

Lesorub, 2017.12.15 20:11

Выходные на носу, а я с отката еще войду:                           280 пунктов на базе           



 
Renat Akhtyamov:

покупаете - и покупайте на здоровье...

людей только не вводите в заблуждение:


 
Lesorub:

покупаете - и покупайте на здоровье...

людей только не вводите в заблуждение:


а кого я вводил?

ты в просаде как обычно, а у меня профит

 
Renat Akhtyamov:

а кого я вводил?

ты в просаде как обычно, а у меня профит

тогда фикси, а то без портков можно остаться...

 
Lesorub:

тогда фикси, а то без портков можно остаться...

сказал же на поддержке валяюсь
 

Всем привет. А я вниз.


 
 
metatron1982:

 

Как то так.


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