FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 834
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причем этот уровень счас поддержка!!!
50 п. хода - курам на смех...
собирает КУКЛ себе паству
50 п. хода - курам на смех...
собирает КУКЛ себе паству
вообще то 90
а, понял, ты про это? :
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Lesorub, 2017.12.15 20:11
Выходные на носу, а я с отката еще войду: 280 пунктов на базе
покупаете - и покупайте на здоровье...
людей только не вводите в заблуждение:
покупаете - и покупайте на здоровье...
людей только не вводите в заблуждение:
а кого я вводил?
ты в просаде как обычно, а у меня профит
а кого я вводил?
ты в просаде как обычно, а у меня профит
тогда фикси, а то без портков можно остаться...
тогда фикси, а то без портков можно остаться...
Всем привет. А я вниз.
Как то так.