FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 795
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Евро идет давно против оанды. (третья неделя вроде)
Это что может значить?
Уйдем на перехай, улетим резко вверх или с вероятностью в 100% возьмем верхнюю границу коридора?
8-ой день. Прогноз я дал, он соответствует прогнозу про который я умолчал на прошлой неделе, вскользь только в ответ на твой пост намекнул как то раз.
Но общий период этой тягомотины против ветра мне крайне интересен.Верхняя граница - это когда объемы выровняются. Вот этого я не знаю.
8-ой день. Прогноз я дал, он соответствует прогнозу про который я умолчал на прошлой неделе, вскользь только в ответ на твой пост намекнул как то раз.
Про третью неделю- это про соотношение. Имею ввиду, что три недели покупателей меньше 50%
Про третью неделю- это про соотношение. Имею ввиду, что три недели покупателей меньше 50%
по моему уже с начала года, не?
нет не случайность. Где то выше писал уже, что даже ориентир по времени выхода новости в последнее время не соблюдается. А вот что хотели сделать - полностью соответствует Оанде.
Вишь какой расколбас на всём современном продвинутом-видят Большие бабки куда люди стремятся,там их и кидают. Остаюсь на дедовском среднесрочном ТА.
Хорошо. Тогда вопрос, а что имеет данные по открытым позициям?
У каждого дилинга свои клиенты, и их количество и качество, поэтому у всех разные данные, а именно по их клиентам, у одних 10 000 сливаторов, а у других 50 000, и из них 20% профитных клиентов. Какие будут данные? Какими пользоваться?
Вишь какой расколбас на всём современном продвинутом-видят Большие бабки куда люди стремятся,там их и кидают. Остаюсь на дедовском среднесрочном ТА.
У каждого дилинга свои клиенты, и их количество и качество, поэтому у всех разные данные, а именно по их клиентам, у одних 10 000 сливаторов, а у других 50 000, и из них 20% профитных клиентов. Какие будут данные? Какими пользоваться?
то есть вопрос о правдивости поставляемых данных не стоит?
то есть вопрос о правдивости поставляемых данных не стоит?
Так не правдивые данные давать не имеет смысла, потому что даже актуальные не несут никакого смысла вообще.
У каждого дилинга свои клиенты, и их количество и качество, поэтому у всех разные данные, а именно по их клиентам, у одних 10 000 сливаторов, а у других 50 000, и из них 20% профитных клиентов. Какие будут данные? Какими пользоваться?
Так есть обобщенные и усредненные данные.
Если неделю, другую все по усредненной позиции зарабатывают, кто за этот праздник заплатит?
Весь смысл в том, что большинство должно проигрывать.
Так есть обобщенные и усредненные данные.
Если неделю, другую все по усредненной позиции зарабатывают, кто за этот праздник заплатит?
Весь смысл в том, что большинство должно проигрывать.
Большинство и так проигрывает, только у разных брокеров, разный процент проигрышный клиентов от 60% до 75%. Если смотреть разницу по открытым позициям у разных брокеров, то у каждого будет разный показатель, а именно показатель только по их клиентам. Актуальна ли эта информация?