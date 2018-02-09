FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 795

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sterva:

Евро идет давно против оанды. (третья неделя вроде)

Это что может значить?

Уйдем на перехай, улетим резко вверх или с  вероятностью в 100% возьмем верхнюю границу коридора?

8-ой день. Прогноз я дал, он соответствует прогнозу про который я умолчал на прошлой неделе, вскользь только в ответ на твой пост намекнул как то раз.

Но общий период этой тягомотины против ветра мне крайне интересен.

Верхняя граница - это когда объемы выровняются. Вот этого я не знаю.
 
Renat Akhtyamov:
8-ой день. Прогноз я дал, он соответствует прогнозу про который я умолчал на прошлой неделе, вскользь только в ответ на твой пост намекнул как то раз.

Про третью неделю- это про соотношение. Имею ввиду, что три недели покупателей меньше 50%

 
sterva:

Про третью неделю- это про соотношение. Имею ввиду, что три недели покупателей меньше 50%

по моему уже с начала года, не?


 
Renat Akhtyamov:
нет не случайность. Где то выше писал уже, что даже ориентир по времени выхода новости в последнее время не соблюдается. А вот что хотели сделать - полностью соответствует Оанде.

Вишь какой расколбас на всём современном продвинутом-видят Большие бабки куда люди стремятся,там их и кидают. Остаюсь на дедовском среднесрочном ТА.

 
sterva:

Хорошо. Тогда вопрос, а что имеет данные по открытым позициям?

У каждого дилинга свои клиенты, и их количество и качество, поэтому у всех разные данные, а именно по их клиентам, у одних 10 000 сливаторов, а у других 50 000, и из них 20% профитных клиентов. Какие будут данные? Какими пользоваться?


 
Vadens:

Вишь какой расколбас на всём современном продвинутом-видят Большие бабки куда люди стремятся,там их и кидают. Остаюсь на дедовском среднесрочном ТА.

Согласен. И именно поэтому я вот такой постик почитать приберёг...
 
Vitaly Muzichenko:

У каждого дилинга свои клиенты, и их количество и качество, поэтому у всех разные данные, а именно по их клиентам, у одних 10 000 сливаторов, а у других 50 000, и из них 20% профитных клиентов. Какие будут данные? Какими пользоваться?



то есть вопрос о правдивости поставляемых данных не стоит?

 
Mickey Moose:

то есть вопрос о правдивости поставляемых данных не стоит?

Так не правдивые данные давать не имеет смысла, потому что даже актуальные не несут никакого смысла вообще.

 
Vitaly Muzichenko:

У каждого дилинга свои клиенты, и их количество и качество, поэтому у всех разные данные, а именно по их клиентам, у одних 10 000 сливаторов, а у других 50 000, и из них 20% профитных клиентов. Какие будут данные? Какими пользоваться?



Так есть обобщенные и усредненные данные.

Если неделю, другую все по усредненной позиции зарабатывают, кто за этот праздник заплатит?

Весь смысл в том, что большинство должно проигрывать.

 
sterva:

Так есть обобщенные и усредненные данные.

Если неделю, другую все по усредненной позиции зарабатывают, кто за этот праздник заплатит?

Весь смысл в том, что большинство должно проигрывать.

Большинство и так проигрывает, только у разных брокеров, разный процент проигрышный клиентов от 60% до 75%. Если смотреть разницу по открытым позициям у разных брокеров, то у каждого будет разный показатель, а именно показатель только по их клиентам. Актуальна ли эта информация?

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