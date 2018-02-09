FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 705

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nahdi:
Покажи, где я фунтик на 26 отправлял? 120 пипок проковылял и еще 400 проковыляет - не суть. Глупым и ленивым лень открыть данные и увидеть

Много Вас с одноразовыми никами. Может и не ты писал.  Если путаю с кем прошу пардонить.

 
Renat Akhtyamov:

как раз чью то сетку он и мочит, если речь о фунте

а если про обновление хая по евре, это естественно - т.к. там продавцов выше крыши...

По евре это. Точнее почти по всем парам с еврой. Думаю у Тумы картинка с выносом только чуть поболее подошла бы как описание.)

 
sterva:

По евре это. Точнее почти по всем парам с еврой. Думаю у Тумы картинка с выносом только чуть поболее подошла бы как описание.)

Кто так евру гоняет?

)

 
Renat Akhtyamov:

как раз чью то сетку он и мочит, если речь о фунте

а если про обновление хая по евре, это естественно - т.к. там продавцов выше крыши...

Не сетка,а веер,т.е. неравномерно/продуманно. Веером,а тем более сеткой,на мажорах работать запрещено минздравом.

 
Vadens:

Не сетка,а веер,т.е. неравномерно/продуманно. Веером,а тем более сеткой,на мажорах работать запрещено минздравом.

Полковник, потому что кроссы в основном флетят, я правильно понимаю почему они нормально ложатся на веер?
 
vaz:

Много Вас с одноразовыми никами. Может и не ты писал.  Если путаю с кем прошу пардонить.

пардон засчитан
 
Renat Akhtyamov:
Полковник, потому что кроссы в основном флетят, я правильно понимаю?

Почти правильно,кроссы бегают нормально,но импульсы меньше и чётче просмативается волновая структура-тоже не все,смотреть надо,например на еврофунте ни разу не было сигнала.

 
Vadens:

Почти правильно,кроссы бегают нормально,но импульсы меньше и чётче просмативается волновая структура-тоже не все,смотреть надо,например на еврофунте ни разу не было сигнала.


Лесоруб как-то умудряется веером интрадей брать. Я так не могу стабильно....не достоин......не причислен.

 
Vadens:

Лесоруб как-то умудряется веером интрадей брать. Я так не могу стабильно....не достоин......не причислен.

веером - тока пальцы...   

а фунт - вот он:


 
Lesorub:

веером - тока пальцы...   

а фунт - вот он:



Мне на фунт накласть глубоко. За еврой ещё слежу из стадного чувства,чтоб было с кем поговорить.

Я видел у тебя на скринах по несколько ордеров перед изломами...как это у тебя называется? Усиление позы вместо стопов?

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