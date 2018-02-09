FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 705
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Покажи, где я фунтик на 26 отправлял? 120 пипок проковылял и еще 400 проковыляет - не суть. Глупым и ленивым лень открыть данные и увидеть
Много Вас с одноразовыми никами. Может и не ты писал. Если путаю с кем прошу пардонить.
как раз чью то сетку он и мочит, если речь о фунтеа если про обновление хая по евре, это естественно - т.к. там продавцов выше крыши...
По евре это. Точнее почти по всем парам с еврой. Думаю у Тумы картинка с выносом только чуть поболее подошла бы как описание.)
По евре это. Точнее почти по всем парам с еврой. Думаю у Тумы картинка с выносом только чуть поболее подошла бы как описание.)
Кто так евру гоняет?
)
как раз чью то сетку он и мочит, если речь о фунтеа если про обновление хая по евре, это естественно - т.к. там продавцов выше крыши...
Не сетка,а веер,т.е. неравномерно/продуманно. Веером,а тем более сеткой,на мажорах работать запрещено минздравом.
Не сетка,а веер,т.е. неравномерно/продуманно. Веером,а тем более сеткой,на мажорах работать запрещено минздравом.
Много Вас с одноразовыми никами. Может и не ты писал. Если путаю с кем прошу пардонить.
Полковник, потому что кроссы в основном флетят, я правильно понимаю?
Почти правильно,кроссы бегают нормально,но импульсы меньше и чётче просмативается волновая структура-тоже не все,смотреть надо,например на еврофунте ни разу не было сигнала.
Почти правильно,кроссы бегают нормально,но импульсы меньше и чётче просмативается волновая структура-тоже не все,смотреть надо,например на еврофунте ни разу не было сигнала.
Лесоруб как-то умудряется веером интрадей брать. Я так не могу стабильно....не достоин......не причислен.
Лесоруб как-то умудряется веером интрадей брать. Я так не могу стабильно....не достоин......не причислен.
веером - тока пальцы...
а фунт - вот он:
веером - тока пальцы...
а фунт - вот он:
Мне на фунт накласть глубоко. За еврой ещё слежу из стадного чувства,чтоб было с кем поговорить.
Я видел у тебя на скринах по несколько ордеров перед изломами...как это у тебя называется? Усиление позы вместо стопов?