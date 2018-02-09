FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 544

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долги нужно чтить:


 

Разметка- загадка, но очень простая... может кому пригодится:


 

Как то так


 
Aleksandr Yakovlev:

Как то так


точно...


 

пятнице конец...

но..., еще Драга впереди:


 
Aleksandr Yakovlev:

Как то так



Посмотрев твои сигналы ..задумаешься о твоих рекомендациях)))

 

своп попутный, в добрый путь...


 
Sergey Novokhatskiy:

Разметка- загадка, но очень простая... может кому пригодится:

Ну с горизонтальными всё понятно, а что показывают вертикальные линии, и цифры на них, по какому принципу построены?

 

Добрый вечер. Опять все на евро/усд подсели? :)... Ну и я за вами...На экспериментальном микро счёте открылься локом: 0.01 покупка до 1.2520, и 0.01 продажа до 1.1240... .


 
tuma_news:

Ренат)

Ты спешишь.

Даже здесь сейчас продаж нет)

Ждём выступление Берданке.

Зато выспался.

Ну да, прикольно полетали

Жаль что мало )
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