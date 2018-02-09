FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 544
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долги нужно чтить:
Разметка- загадка, но очень простая... может кому пригодится:
Как то так
Как то так
точно...
пятнице конец...
но..., еще Драга впереди:
Как то так
Посмотрев твои сигналы ..задумаешься о твоих рекомендациях)))
своп попутный, в добрый путь...
Разметка- загадка, но очень простая... может кому пригодится:
Ну с горизонтальными всё понятно, а что показывают вертикальные линии, и цифры на них, по какому принципу построены?
Добрый вечер. Опять все на евро/усд подсели? :)... Ну и я за вами...На экспериментальном микро счёте открылься локом: 0.01 покупка до 1.2520, и 0.01 продажа до 1.1240... .
Ренат)
Ты спешишь.
Даже здесь сейчас продаж нет)
Ждём выступление Берданке.
Зато выспался.
Ну да, прикольно полеталиЖаль что мало )