FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 857
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Всех с наступающим новым годом! Здоровья и профитов по больше в новом году!
Спасибо, Вас тоже с наступающим.
Пора подвести итоги года уходящего. Кто сколько депошек слил?
Очень вежливо с себя начинать.
Пора подвести итоги года уходящего. Кто сколько депошек слил?
Был тут ранее один умник - nahdi -, чем то он напоминает podotr. Не одно и тоже это лицо случайно? А тот nahdi все свои записи удалил.
Кто то сказал что то. Наверно показалось.
ни одного. бонусник не в счет там я стебался над битком. в результате он выстегнул меня ))) но я еще своё возьму
2.
Спасибо модераторам, удалили podotr:
Был тут ранее один умник - nahdi -, чем то он напоминает podotr. Не одно и тоже это лицо случайно? А тот nahdi все свои записи удалил.
Это одно и тоже лицо в детском обличии :) Но, не так глуп как кажется - я с ним немного пообщался. Пусть бы он здесь развлекался - иногда интересные мысли проскальзывают.
Пусть развлекается в другом месте
Здесь хватает умных и толковых людей.
Я не в счет. Я только учусь.