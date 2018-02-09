FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 857

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Всех с наступающим новым годом!  Здоровья и профитов по больше в новом году!
 
Иван Юрченко:
Всех с наступающим новым годом!  Здоровья и профитов по больше в новом году!

Спасибо, Вас тоже с наступающим.

 
podotr:
Пора подвести итоги года уходящего. Кто сколько депошек слил?

Очень вежливо с себя начинать.

 
podotr:
Пора подвести итоги года уходящего. Кто сколько депошек слил?
Я 6 слил
 

Был тут ранее один умник  - nahdi -, чем то он напоминает podotr.  Не одно и тоже это лицо случайно? А тот nahdi все свои записи удалил.

 

Кто то сказал что то. Наверно показалось.

 
podotr:
ни одного. бонусник не в счет там я стебался над битком. в результате он выстегнул меня ))) но я еще своё возьму

2. 

 

Спасибо модераторам, удалили podotr:

 
Aleksandr Yakovlev:

Был тут ранее один умник  - nahdi -, чем то он напоминает podotr.  Не одно и тоже это лицо случайно? А тот nahdi все свои записи удалил.

Это одно и тоже лицо в детском обличии :) Но, не так глуп как кажется - я с ним немного пообщался. Пусть бы он здесь развлекался - иногда интересные мысли проскальзывают.
 
Alexander_K2:
Это одно и тоже лицо в детском обличии :) Но, не так глуп как кажется - я с ним немного пообщался. Пусть бы он здесь развлекался - иногда интересные мысли проскальзывают.

Пусть развлекается в другом месте

Здесь хватает умных и толковых людей. 

Я не в счет. Я только учусь.

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