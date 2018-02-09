FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 603
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Вы молодой человек видно не адекватен или пьяны? Ветка на форуме заведена для того чтобы делиться своими мнениями и торговыми подходами исходя, как из текущей ситуации или с перспективой на будущее для тех кто работает в накопление. После таких пассажиров не уважающих чужого мнения и подходов ветки и уходят в архив и появляются много молчунов которым такой диалог не приятен. Усмехаться над другими и их высмеивать это самое подлое что есть в человеке говорит о его ущербности. Если вы где то пролетели это ваше, здесь не кто ни кого не заставляет делать именно так как описано. Возможно вы нам поведаете, что и куда пойдёт и дадите свой прогноз/ы/, просто интересно, а лучше отчёт за день только не с демо а с реала, а то болтаешь много... . Дела показывай... .
мне не жалко - на - грызи гранит знаний - может поможет ...
когда освоишь - будешь здешним гуру - это я тебе точно говорю ... проверенно ....
а для полноты картины начни читать во от сюда - там всё подробнее с примерами и скринами ... https://www.mql5.com/ru/forum/139975/page350#comment_5673579
мне не жалко - на - грызи гранит знаний - может поможет ...
когда освоишь - будешь здешним гуру - это я тебе точно говорю ... проверенно ....
Проверить, что ли в коде:
Для практической работы на форексе:
если курс AUDUSD растет, а USDCAD и USDJPY падают, то по валютным парам GBPUSD и EURUSD как минимум нельзя ставить на "sell" и как максимум нужно приготовиться открывать сделку на "buy".
если курсы AUDUSD и USDCAD стоят, а GBPUSD и EURUSD растут, значит этот рост непродолжительный и на очередном пике роста необходимо закрыть сделки на "buy" по GBPUSD и EURUSD, т.к. у них этот рост не начало краткосрочного тренда, а флейт. И согласно правилам работы на флейте на пике роста GBPUSD и EURUSD
(фрактал вверх), можно открыть сделку в противоположную сторону (Stop-loss на 5-7 пунктов выше этого фрактала вверх + подтверждение, что AUDUSD начал падать, а USDCAD, USDCHF и USDJPY расти
идеальная ситуация для безошибочного открытия сделок по GBPUSD и EURUSD и взятие за торговую сессию не менее 40-50 пунктов по каждой из валютных пар союзников - пробитие уровней сопротивления (поддержки) всеми валютными парами, а именно AUDUSD в одну сторону, а USDCAD, USDCHF и USDJPY в противоположную.
все валютные пары движутся от уровня к уровню своего сопротивления или поддержки. Пробитие уровня сопротивление (а) приводит к движению к уровню сопротивления (б). Не пробитие уровня сопротивления (б) ведет к остановке и к откату валютной пары от уровня (б) к уровню (а).
пробитие после начала движения хотя бы двумя валютными парами вслед за первым своим уровнем еще и второго - признак того, что GBPUSD и EURUSD так же пробьют свои вторые уровни и устремятся от своего второго уровня к третьим уровням своего сопротивления или поддержки.
движение валютных пар на форексе не является синхронным и одновременным. Первыми начинают движение кто-то из трех следующих валютных пар: USDJPY, AUDUSD или USDCAD.
трейдеру остается время для безошибочного открытия сделок по GBPUSD и EURUSD (в одну сторону) и по USDCHF (в противоположную сторону), т.к. с момента старта USDJPY, AUDUSD и USDCAD проходит 5 и более минут ПЕРЕД стартом ваших основных рабочих пар – GBPUSD, EURUSD и USDCHF.
Проверить, что ли в коде:
Для практической работы на форексе:
если курс AUDUSD растет, а USDCAD и USDJPY падают, то по валютным парам GBPUSD и EURUSD как минимум нельзя ставить на "sell" и как максимум нужно приготовиться открывать сделку на "buy".
если курсы AUDUSD и USDCAD стоят, а GBPUSD и EURUSD растут, значит этот рост непродолжительный и на очередном пике роста необходимо закрыть сделки на "buy" по GBPUSD и EURUSD, т.к. у них этот рост не начало краткосрочного тренда, а флейт. И согласно правилам работы на флейте на пике роста GBPUSD и EURUSD
(фрактал вверх), можно открыть сделку в противоположную сторону (Stop-loss на 5-7 пунктов выше этого фрактала вверх + подтверждение, что AUDUSD начал падать, а USDCAD, USDCHF и USDJPY расти
идеальная ситуация для безошибочного открытия сделок по GBPUSD и EURUSD и взятие за торговую сессию не менее 40-50 пунктов по каждой из валютных пар союзников - пробитие уровней сопротивления (поддержки) всеми валютными парами, а именно AUDUSD в одну сторону, а USDCAD, USDCHF и USDJPY в противоположную.
все валютные пары движутся от уровня к уровню своего сопротивления или поддержки. Пробитие уровня сопротивление (а) приводит к движению к уровню сопротивления (б). Не пробитие уровня сопротивления (б) ведет к остановке и к откату валютной пары от уровня (б) к уровню (а).
пробитие после начала движения хотя бы двумя валютными парами вслед за первым своим уровнем еще и второго - признак того, что GBPUSD и EURUSD так же пробьют свои вторые уровни и устремятся от своего второго уровня к третьим уровням своего сопротивления или поддержки.
движение валютных пар на форексе не является синхронным и одновременным. Первыми начинают движение кто-то из трех следующих валютных пар: USDJPY, AUDUSD или USDCAD.
трейдеру остается время для безошибочного открытия сделок по GBPUSD и EURUSD (в одну сторону) и по USDCHF (в противоположную сторону), т.к. с момента старта USDJPY, AUDUSD и USDCAD проходит 5 и более минут ПЕРЕД стартом ваших основных рабочих пар – GBPUSD, EURUSD и USDCHF.
а вы не знали этого? конечно проверьте - а можете не утруждаться и почитать мои проверки https://www.mql5.com/ru/forum/139975/page350#comment_5673579
хотя дело ваше ....
а вы не знали этого? конечно проверьте - а можете не утруждаться и почитать мои проверки https://www.mql5.com/ru/forum/139975/page350#comment_5673579
хотя дело ваше ....
Как обзовём проект?
Как обзовём проект?
а название уже есть - еврокрыса ...
а название уже есть - еврокрыса ...
EuroRat - так вроде будет.
а это так - в догонку
Проверить, что ли в коде:
Для практической работы на форексе:
если курс AUDUSD растет, а USDCAD и USDJPY падают, то по валютным парам GBPUSD и EURUSD как минимум нельзя ставить на "sell" и как максимум нужно приготовиться открывать сделку на "buy".
если курсы AUDUSD и USDCAD стоят, а GBPUSD и EURUSD растут, значит этот рост непродолжительный и на очередном пике роста необходимо закрыть сделки на "buy" по GBPUSD и EURUSD, т.к. у них этот рост не начало краткосрочного тренда, а флейт. И согласно правилам работы на флейте на пике роста GBPUSD и EURUSD
(фрактал вверх), можно открыть сделку в противоположную сторону (Stop-loss на 5-7 пунктов выше этого фрактала вверх + подтверждение, что AUDUSD начал падать, а USDCAD, USDCHF и USDJPY расти
идеальная ситуация для безошибочного открытия сделок по GBPUSD и EURUSD и взятие за торговую сессию не менее 40-50 пунктов по каждой из валютных пар союзников - пробитие уровней сопротивления (поддержки) всеми валютными парами, а именно AUDUSD в одну сторону, а USDCAD, USDCHF и USDJPY в противоположную.
все валютные пары движутся от уровня к уровню своего сопротивления или поддержки. Пробитие уровня сопротивление (а) приводит к движению к уровню сопротивления (б). Не пробитие уровня сопротивления (б) ведет к остановке и к откату валютной пары от уровня (б) к уровню (а).
пробитие после начала движения хотя бы двумя валютными парами вслед за первым своим уровнем еще и второго - признак того, что GBPUSD и EURUSD так же пробьют свои вторые уровни и устремятся от своего второго уровня к третьим уровням своего сопротивления или поддержки.
движение валютных пар на форексе не является синхронным и одновременным. Первыми начинают движение кто-то из трех следующих валютных пар: USDJPY, AUDUSD или USDCAD.
трейдеру остается время для безошибочного открытия сделок по GBPUSD и EURUSD (в одну сторону) и по USDCHF (в противоположную сторону), т.к. с момента старта USDJPY, AUDUSD и USDCAD проходит 5 и более минут ПЕРЕД стартом ваших основных рабочих пар – GBPUSD, EURUSD и USDCHF.
EuroRat - так вроде будет.
нет не так - если вас интересует англиские буквы то это выглядит так EBPOKPbICA
нет не так - если вас интересует англиские буквы то это выглядит так EBPOKPbICA
Нет. Только английские буквы принимаются.