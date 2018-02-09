FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 410

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ну посмотрим ...
а хаттаб то не настоящий!
 

Фунт:


 

Луневый аукцион:


 
Lesorub:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 
я упертый мне гэп закрыть хлеба не надо
 
перенесу в понедельник тейк с 1,0820 на 1,072 , закрою все на хрен и буду переживать!
 

до следующей пт

 
Lesorub:

Луневый аукцион:

мдааа. прикольненько. пусть идет куда хочет, и это правильный ответ!
 
Renat Akhtyamov:
мдааа. прикольненько. пусть идет куда хочет, и это правильный ответ!

или загон в противоход (а последние палки - это бай сигнал) или отработка сразу верхних тейков

потому не паримся над входом - цена сама все покажет...  


индекс Канадца:


 

прикид по Ауди:


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