FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 410
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а хаттаб то не настоящий!
Фунт:
Луневый аукцион:
до следующей пт
Луневый аукцион:
мдааа. прикольненько. пусть идет куда хочет, и это правильный ответ!
или загон в противоход (а последние палки - это бай сигнал) или отработка сразу верхних тейков
потому не паримся над входом - цена сама все покажет...
индекс Канадца:
прикид по Ауди: