FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 635

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держу шорты по усджпу, лося вырастил примерно до 65%

и крыть как то не хочется

 

По селу ближние ордера закрыл играю в короткую на бай.

Лесоруб ты набрал на бай для коротких поз?
Файлы:
2017-10-27_123552.png  17 kb
 

парочку:


 
Lesorub:

парочку:


Молоток! В районе 1.3110-1.3120 остановка небольшая ожидается.
 
Rustam Galkeev:
Молоток! В районе 1.3110-1.3120 остановка небольшая ожидается.

Чей то "молоток"???      Кувалда!!!        

 
Lesorub:

Чей то "молоток"???      Кувалда!!!        

Интересно что янки покажут по ВВП.
 
Rustam Galkeev:
Интересно что янки покажут по ВВП.

Применительно к фунту на дневках:


 
Lesorub:

Применительно к фунту на дневках:


Вот мне интересно какую комбинацию разыграют первую. Походу бай цена? селл пробой текущего мин и только потом в долгую на бай, возможно до четверга разыграем.
 
Rustam Galkeev:
Вот мне интересно какую комбинацию разыграют первую. Походу бай цена? селл пробой текущего мин и только потом в долгую на бай, возможно до четверга разыграем.

Обычно на рельсах так и бывает. Загон в противоход и движение к ТР.

 

Добрый день честной компании, старожилам и новобранцам. :-))

Рекомендую присмотреться к шортам по паре EURTRY...

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