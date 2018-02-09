FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 635
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держу шорты по усджпу, лося вырастил примерно до 65%
и крыть как то не хочется
По селу ближние ордера закрыл играю в короткую на бай.Лесоруб ты набрал на бай для коротких поз?
парочку:
парочку:
Молоток! В районе 1.3110-1.3120 остановка небольшая ожидается.
Чей то "молоток"??? Кувалда!!!
Чей то "молоток"??? Кувалда!!!
Интересно что янки покажут по ВВП.
Применительно к фунту на дневках:
Применительно к фунту на дневках:
Вот мне интересно какую комбинацию разыграют первую. Походу бай цена? селл пробой текущего мин и только потом в долгую на бай, возможно до четверга разыграем.
Обычно на рельсах так и бывает. Загон в противоход и движение к ТР.
Добрый день честной компании, старожилам и новобранцам. :-))
Рекомендую присмотреться к шортам по паре EURTRY...