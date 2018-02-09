FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 772
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Могущий как всегда вычистил все свои посты.
Всем привет!
Слушай,а точно! Целую страницу я как бы сам с собой разговаривал. Интересный мужичёк. На бирже торгует.
спасибо, возьму на заметку... хочу на выходные его торговать, чтоб быть всегда в рынке
Троллинг, неужели не понятно)
Нет, непонятно.
Я просто болтаю на форуме, но тут вроде бы есть и более серьезные люди, для которых время-деньги. А так только бесполезный треп на 700+ страниц.
Редкие посты достойны внимания.
Мики, хоть бы картинку показал - как ты нашел цель 1.13 по евро?
Может от сюда ?
Самое неблагодарное, это ловить падающий нож, то есть торговать откаты.
Почему мало кто рассматривает продолжение движения, как показывает история, то евро/янки умеет так делать очень неплохо.
Шортов пока совсем не видно
Самое неблагодарное, это ловить падающий нож, то есть торговать откаты.
Почему мало кто рассматривает продолжение движения, как показывает история, то евро/янки умеет так делать очень неплохо.
Шортов пока совсем не видно
можно ведь и месяц посмотреть. Сейчас как раз примерный уровень и он тянется из истории. Достаточно сильный. Сейчас месяц закончится и следующая свеча может пойти вниз. Я конечно не утверждаю, но варианты возможны.
можно ведь и месяц посмотреть. Сейчас как раз примерный уровень и он тянется из истории. Достаточно сильный. Сейчас месяц закончится и следующая свеча может пойти вниз. Я конечно не утверждаю, но варианты возможны.
Я месяц вижу так:
Модель "пинцет", она не отработала, движение вниз не состоялось. Далее, хорошая импульсная свеча(текущая) перекрывает тела "пинцета", это на данный момент времени можно идентифицировать как хороший сигнал на продолжение движения
можно ведь и месяц посмотреть. Сейчас как раз примерный уровень и он тянется из истории. Достаточно сильный. Сейчас месяц закончится и следующая свеча может пойти вниз. Я конечно не утверждаю, но варианты возможны.