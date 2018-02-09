FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 35

Сергей Криушин:
Страшно аж жуть...и все маньяки вылезут за добычей... интересно кто нить на форуме работает по астрологическому календарю... или по какой другой мистике...
В основном монетку подбрасываем - очень мистично получается :) 
 
Бабанавский ФРС тоже может напоследок козью морду показать... и в том числе под действием полной луны...
 
Server Muradasilov:
В основном монетку подбрасываем - очень мистично получается :) 
 монетка это тот же индюк - статистика 50/50... а я имел в виду - мистика с прибылью...
 
Плоховато выглядят дела у доллара
 
Сергей Криушин:
я...

полнолуние - значит селл:


 
mmmoguschiy-new:
Прощайте!!!

Не говори таких слов! Если тебе показалось,что тут тебя хотели обидеть-не бери в голову.

 

Отряхнись от лишних мыслей и общайся.

 

 
ViktorGermany:
Плоховато выглядят дела у доллара

"Унтер дрюк гератен" - это значит ниже плюнтуса уйдет...что-то мне это тоже не нравится сегодня с ним...))

 наверно пройдет сопротивление по енке 114.054...

 
Сергей Криушин:
Попало под давление
 
ViktorGermany:
Понятно, спасибо
 
Сергей Криушин:
Это к старому ,мистик ещё тот ,нагонит мистики ,и будь здоров 
