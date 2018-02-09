FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Страшно аж жуть...и все маньяки вылезут за добычей... интересно кто нить на форуме работает по астрологическому календарю... или по какой другой мистике...
В основном монетку подбрасываем - очень мистично получается :)
Страшно аж жуть...и все маньяки вылезут за добычей... интересно кто нить на форуме работает по астрологическому календарю... или по какой другой мистике...
я...
полнолуние - значит селл:
..................
Прощайте!!!
Не говори таких слов! Если тебе показалось,что тут тебя хотели обидеть-не бери в голову.
Отряхнись от лишних мыслей и общайся.
Плоховато выглядят дела у доллара
"Унтер дрюк гератен" - это значит ниже плюнтуса уйдет...что-то мне это тоже не нравится сегодня с ним...))
наверно пройдет сопротивление по енке 114.054...
"Унтер дрюк гератен" - это значит ниже плюнтуса уйдет...что-то мне это тоже не нравится сегодня с ним..
Попало под давление
монетка это тот же индюк - статистика 50/50... а я имел в виду - мистика с прибылью...