FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 477
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А я продал еврик, так как тренд поменялся и денюжки ушли - был новый хай, а по индикатору Acc/Dis на фюьчерсе евро он не подтвердился. Первая цель 1.1035. Но с июля буду присматриваться к покупкам так как тенденция к росту все еще.
У меня советник наконец торговать начал, а то после апрельского гэпа сидел на продажу больше месяца без движений. Прогноз eurusd на следующих 6 часов или чуть больше - продать.
Понял я к чему Север клонит...
Так что вниз, правильнее будет
это ни я клоню, об этом уровни предупреждают... им по фиг ставки, новости они просто считают котировки. Но а эти новости уже для нас, как подтверждение
А я продал еврик, так как тренд поменялся и денюжки ушли - был новый хай, а по индикатору Acc/Dis на фюьчерсе евро он не подтвердился. Первая цель 1.1035. Но с июля буду присматриваться к покупкам так как тенденция к росту все еще.
Я думаю вы зря это сделали, если это конечно не пипса. Основная продажа будет чуть позже и выше...
Пока жду этих уровней... там будет один позитив и +++
прогнозные цели по SPX500:
по NZDUSD
по US_OILH:
По металлу кстати в 3-м квартале думаю уже должен появиться сигнал на продажу с хорошими +++.
Но пока ждёмс.
Я думаю вы зря это сделали, если это конечно не пипса. Основная продажа будет чуть позже и выше...
Пока жду этих уровней... там будет один позитив и +++
Ну посмотрим, решил торговать в среднесрок, стоп стоит за последней шпилькой - 1.1300.
Еще одна пестня и отдыхаем 180 дней, пусть работает АТС....