FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 477

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Lesorub:

или просПРать...



А я продал еврик, так как тренд поменялся и денюжки ушли - был новый хай, а по индикатору Acc/Dis на фюьчерсе евро он не подтвердился.  Первая цель 1.1035. Но с июля буду присматриваться к покупкам так как тенденция к росту все еще.


 

У меня советник наконец торговать начал, а то после апрельского гэпа сидел на продажу больше месяца без движений. Прогноз eurusd на следующих 6 часов или чуть больше - продать.


 
Renat Akhtyamov:

Понял я к чему Север клонит...


   NZD
Решение по процентной ставке   1,75% 1,75%

  NZD
Заявление Резервного банка Новой Зеландии      


Так что вниз, правильнее будет

это ни я клоню, об этом уровни предупреждают... им по фиг ставки, новости они просто считают котировки. Но а эти новости уже для нас, как подтверждение

 
Artem Zviriaka:

А я продал еврик, так как тренд поменялся и денюжки ушли - был новый хай, а по индикатору Acc/Dis на фюьчерсе евро он не подтвердился.  Первая цель 1.1035. Но с июля буду присматриваться к покупкам так как тенденция к росту все еще.


Я думаю вы зря это сделали, если это конечно не пипса. Основная продажа будет чуть позже и выше...

Пока жду этих уровней... там будет один позитив и +++

 

прогнозные цели по SPX500:


 

по  NZDUSD


 

по US_OILH:


 

По металлу кстати в 3-м квартале думаю уже должен появиться сигнал на продажу с хорошими +++.

Но пока ждёмс.

 
Sergey Novokhatskiy:

Я думаю вы зря это сделали, если это конечно не пипса. Основная продажа будет чуть позже и выше...

Пока жду этих уровней... там будет один позитив и +++


Ну посмотрим, решил торговать в среднесрок, стоп стоит за последней шпилькой - 1.1300.

 

Еще одна пестня и отдыхаем 180 дней, пусть работает АТС....


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