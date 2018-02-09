FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 669

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Lesorub:

и по фунту идет коррекция...

зеленая и красная, где будет цена...

Фунт уже пошел, еврик пока застыл...

Сам чо думаешь по евро, предполагаю что вверх намылится...?
 
Renat Akhtyamov:

Фунт уже пошел, еврик пока застыл...

Сам чо думаешь по евро, предполагаю что вверх намылится...?

Я про селл палки на днях уже писал не раз, ТР обозначил.

Евра будет снижаться!

 
Renat Akhtyamov:


........евро, предполагаю что вверх намылится...?
Lesorub:


Евра будет снижаться!


.......И на самом деле ситуация спорная:

Стохастик указывает на возможный рост пары и стремится в верхнюю разворотную зону,а кончик машки опущен и сигнализирует о тенденции снижения.

В данной рыночной ситуации нормальные трейдеры сидят на заборе и кукарекают.


 

колондайк. 


 
koklush:

странный лось, а говорит что не торгует 


в чем вопрос то?

 
Alexander Ivanov:

колондайк. 


Как там на Клондайке самородков много попалось?
 
khorosh:
Как там на Клондайке самородков много попалось?
У него же красная стрелочка, развернуть забыл
 

Вчера Евро достигло очередного минимума, потом образовался Коррекционный откат(без-Структурный), цена достигла Апогея отката и на Вершине образовала Нисходящий канальчик при формировании открылся на Селл!


 
Lesorub:

Я про селл палки на днях уже писал не раз, ТР обозначил.

Евра будет снижаться!


А как-же https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page632#comment_5966837

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2017.10.26
  • www.mql5.com
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Что то старичка нет,а то у меня стоп по евро выбило )))

Повторный вход : 1.1570 бай, стоп 1.1548

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