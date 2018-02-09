FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 669
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и по фунту идет коррекция...
зеленая и красная, где будет цена...
Фунт уже пошел, еврик пока застыл...Сам чо думаешь по евро, предполагаю что вверх намылится...?
Фунт уже пошел, еврик пока застыл...Сам чо думаешь по евро, предполагаю что вверх намылится...?
Я про селл палки на днях уже писал не раз, ТР обозначил.
Евра будет снижаться!
........евро, предполагаю что вверх намылится...?
Евра будет снижаться!
.......И на самом деле ситуация спорная:
Стохастик указывает на возможный рост пары и стремится в верхнюю разворотную зону,а кончик машки опущен и сигнализирует о тенденции снижения.
В данной рыночной ситуации нормальные трейдеры сидят на заборе и кукарекают.
колондайк.
странный лось, а говорит что не торгует
в чем вопрос то?
колондайк.
Как там на Клондайке самородков много попалось?
Вчера Евро достигло очередного минимума, потом образовался Коррекционный откат(без-Структурный), цена достигла Апогея отката и на Вершине образовала Нисходящий канальчик при формировании открылся на Селл!
Я про селл палки на днях уже писал не раз, ТР обозначил.
Евра будет снижаться!
А как-же https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page632#comment_5966837
Что то старичка нет,а то у меня стоп по евро выбило )))
Повторный вход : 1.1570 бай, стоп 1.1548