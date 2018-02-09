FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 689

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Vadens:

Ну,вот вишь и поговорили.

Я всё воскресенье базарил о технике торговли,а ты явился из тумана и начал гнать куйню прогнозную про нефть,а не останови тебя вовремя,ты ещё и про валюты наплетёшь чё нить,а зачем прогнозы людям,которые сожрали пуд соли?

Но это не значит,что я тебе затыкаю рот-впаривай прогнозы на здоровье толпе,кто-то ж должен финансово поддерживать провайдеров.


а кто у нас любит соль?

твоя "техника" мусор если что.

и вообще, куда идти ты думаю понял, разговор окончен.

 
Mickey Moose:

а кто у нас любит соль?

твоя "техника" мусор если что.

и вообще, куда идти ты думаю понял, разговор окончен.


Да,тактика Зорича простая и не затейливая,но многие общие знакомые,даже у Аксакала видел,стали под тем или иным соусом раскладывать веер ордеров по уровням вместо стопа,т.к. ванговать разворот в условиях современного роботизированного рынка себе дороже.

Кстати,твоя тактика тоже мусор...раз уж ты здесь трёшься,а не в биржевом зале.

.....А куда идти канешна знаю....там и встретимся!

 

еще малость...


 

Седня новости по фунту.

Предновогодний подарок от него на М15:

ждемс заход в одну из зон и на всю котлету в противоположную...

 

Доброго времени суток, по фунту снизу маячит уровень 1.3080, там буду смотреть реакцию и делать выводы...

 
Dmitry Chepik:

Доброго времени суток, по фунту снизу маячит уровень 1.3080, там буду смотреть реакцию и делать выводы...


Недельку нужно подождать, рано еще. 

 
Иван Юрченко:

Недельку нужно подождать, рано еще. 

так я только посмотреть), стою в покупках по евро, писал раньше, лень поднимать...

 
Dmitry Chepik:

так я только посмотреть), стою в покупках по евро, писал раньше, лень поднимать...


Думаю евро тоже сегодня свалят 

 
1,1670  1,1680 отложки на доливку EURUSD
 

- Евро выростет и продавцы будут в просаде...

                  - Не должно ..... !!

                  ...

                  - Кто, кто сказал ???

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