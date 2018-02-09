FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 689
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Ну,вот вишь и поговорили.
Я всё воскресенье базарил о технике торговли,а ты явился из тумана и начал гнать куйню прогнозную про нефть,а не останови тебя вовремя,ты ещё и про валюты наплетёшь чё нить,а зачем прогнозы людям,которые сожрали пуд соли?
Но это не значит,что я тебе затыкаю рот-впаривай прогнозы на здоровье толпе,кто-то ж должен финансово поддерживать провайдеров.
а кто у нас любит соль?
твоя "техника" мусор если что.
и вообще, куда идти ты думаю понял, разговор окончен.
а кто у нас любит соль?
твоя "техника" мусор если что.
и вообще, куда идти ты думаю понял, разговор окончен.
Да,тактика Зорича простая и не затейливая,но многие общие знакомые,даже у Аксакала видел,стали под тем или иным соусом раскладывать веер ордеров по уровням вместо стопа,т.к. ванговать разворот в условиях современного роботизированного рынка себе дороже.
Кстати,твоя тактика тоже мусор...раз уж ты здесь трёшься,а не в биржевом зале.
.....А куда идти канешна знаю....там и встретимся!
еще малость...
Седня новости по фунту.
Предновогодний подарок от него на М15:
ждемс заход в одну из зон и на всю котлету в противоположную...
Доброго времени суток, по фунту снизу маячит уровень 1.3080, там буду смотреть реакцию и делать выводы...
Доброго времени суток, по фунту снизу маячит уровень 1.3080, там буду смотреть реакцию и делать выводы...
Недельку нужно подождать, рано еще.
Недельку нужно подождать, рано еще.
так я только посмотреть), стою в покупках по евро, писал раньше, лень поднимать...
так я только посмотреть), стою в покупках по евро, писал раньше, лень поднимать...
Думаю евро тоже сегодня свалят
- Евро выростет и продавцы будут в просаде...
- Не должно ..... !!
...
- Кто, кто сказал ???