FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 182
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У Юсуфа математические,геометрически правильные,ножницы,а так в жизни не бывает.
Прогнозируется пробой вчерашнего хая у евро )
Следующее место цели 1,0780 )
Спасибо!
.........
Следующее место цели 1,0780 )
Спасибо!
лан, вижу у вас тут итак всё хорошо ))) в общем до начала марта, как договаривались. прогноз помните?
з.ы. Старикана слушайте - он плохого "не посоветует"
Не торопись. Стерве помоги. Она желает большим лотом ходить,а для этого точный вход нужен и интрадейный выход желателен. У тебя по скрину вижу получается.
Об оплате договоритесь.....виртуально. Много ли интернетчику надо.
.......про Ауди хотел сказать, что лично я продаж не вижу.......
хорошо )
Прогнозируется пробой вчерашнего хая у евро )
Следующее место цели 1,0780 )
Спасибо!
Я рано начал загадывать)
ещё хай не пробили )
А то после пробития хая и вниз можем поехать сразу же )
спасибо!
Нормалёк! От 0724 планирую продавать по уровням.
спасибо!
Теперь -или проходим 1,0680 и идём дальше к 1,0780, или к обновлению лоя 1,0525 )
Спасибо!
Трансляцию завершаю!
Спасибо за внимание!
палки ль, уровни ль рисуй
всё равно получишь кю(й)
в долгосрак, или пипсуй
не рисуй, или рисуй
всё равно получишь кю(й)