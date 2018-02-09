FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 182

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Vadens:
У Юсуфа математические,геометрически правильные,ножницы,а так в жизни не бывает.
хорошо )



Прогнозируется  пробой вчерашнего хая у евро )

Следующее место цели 1,0780 )

Спасибо!
 
tuma_news:
.........
Следующее место цели 1,0780 )

Спасибо!
Нормалёк! От 0724 планирую продавать по уровням.
 
mmmoguschiy-new:
лан, вижу у вас тут итак всё хорошо ))) в общем до начала марта, как договаривались. прогноз помните?

з.ы. Старикана слушайте - он плохого "не посоветует" 

Не торопись. Стерве помоги. Она желает большим лотом ходить,а для этого точный вход нужен и интрадейный выход желателен. У тебя по скрину вижу получается. 

Об оплате договоритесь.....виртуально. Много ли интернетчику надо. 

 
mmmoguschiy-new:
.......про Ауди хотел сказать, что лично я продаж не вижу.......
Вот то-то и оно....меня тоже напрягает,что ауди и кадику ещё есть куда откатываться.
 
tuma_news:
хорошо )



Прогнозируется  пробой вчерашнего хая у евро )

Следующее место цели 1,0780 )

Спасибо!
простите парни!

Я рано начал загадывать)

ещё хай не пробили )

А то после пробития хая и вниз можем поехать сразу же )

спасибо!
 
Vadens:
Нормалёк! От 0724 планирую продавать по уровням.
а до этого что было? )

спасибо!
 
 
1,0525  исполнилось)

Теперь -или проходим 1,0680 и идём дальше к 1,0780, или к обновлению лоя 1,0525 )

Спасибо!

Трансляцию завершаю!

Спасибо за внимание!

 
tuma_news:

палки ль, уровни ль рисуй
всё равно получишь кю(й)

 
pridurok:

в долгосрак, или пипсуй

не рисуй, или рисуй
всё равно получишь кю(й)

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