FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 54
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Ну раз никто не знает, то будет как у меня!
Ну раз никто не знает, то будет как у меня!
В чем вопрос, простите?
Гляжу,фиксятся крупные объёмы на опцах (страйк 1080) 1.0767 / объем 1216
(страйк 1070) 1.0665 / объем 676
На 1.0665 цена как раз и укачивается,а на 1.0767 можем импульсом пойти. Вопрос-сегодня или в понедельник ГЭПом?
Думаю,может капкан в кустах приспустить на страйк 1080,с другой стороны,на энергии импульса инерционное движение будет именно в 8-ку.
Гляжу,фиксятся крупные объёмы на опцах (страйк 1080) 1.0767 / объем 1216
(страйк 1070) 1.0665 / объем 676
На 1.0665 цена как раз и укачивается,а на 1.0767 можем импульсом пойти. Вопрос-сегодня или в понедельник ГЭПом?
Думаю,может капкан в кустах приспустить на страйк 1080,с другой стороны,на энергии импульса инерционное движение будет именно в 8-ку.
фиксятся ну и что?
Надо смотреть еще и что фиксят - путы/коллы
А поскольку в данном случае фиксят коллы, то я с удовольствием продал. Начнутся новости и кинут мне на чай...
)
фиксятся ну и что?
Надо смотреть еще и что фиксят - путы/коллы
А поскольку в данном случае фиксят коллы, то я с удовольствием продал
)
Продал Евро или доллары?
..........Начнутся новости и кинут мне на чай...
)
.........я с удовольствием продал.......
С шоколадным маслом или наоборот...даже без сахара?