FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 54

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Lesorub:
Ну раз никто не знает, то будет как у меня!
В чем вопрос, простите?
[Удален]  
Lesorub:
Ну раз никто не знает, то будет как у меня!
Ну давайте по доброте душевной сценарии по основным валютам пожалуйста ..
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
В чем вопрос, простите?
как будет спрашивают))
 

Гляжу,фиксятся крупные объёмы на опцах (страйк 1080)    1.0767 / объем 1216 
                                                                 (страйк 1070)    1.0665 / объем 676  

На 1.0665 цена как раз и укачивается,а на 1.0767 можем импульсом пойти. Вопрос-сегодня или в понедельник ГЭПом?

Думаю,может капкан в кустах приспустить на страйк 1080,с другой стороны,на энергии импульса инерционное движение будет именно в 8-ку. 

 
Vadens:

Гляжу,фиксятся крупные объёмы на опцах (страйк 1080)    1.0767 / объем 1216 
                                                                 (страйк 1070)    1.0665 / объем 676  

На 1.0665 цена как раз и укачивается,а на 1.0767 можем импульсом пойти. Вопрос-сегодня или в понедельник ГЭПом?

Думаю,может капкан в кустах приспустить на страйк 1080,с другой стороны,на энергии импульса инерционное движение будет именно в 8-ку. 

фиксятся ну и что?

Надо смотреть еще и что фиксят - путы/коллы

А поскольку в данном случае фиксят коллы, то я с удовольствием продал. Начнутся новости и кинут мне на чай...

)

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

фиксятся ну и что?

Надо смотреть еще и что фиксят - путы/коллы

А поскольку в данном случае фиксят коллы, то я с удовольствием продал

)

Продал Евро или доллары?
 
Movlat Baghiyev:
Продал Евро или доллары?
EURUSD
 
Renat Akhtyamov:

..........Начнутся новости и кинут мне на чай...

)

С шоколадным маслом или наоборот...даже без сахара?
 
Renat Akhtyamov:

.........я с удовольствием продал.......

Я тоже в продаже,но соломку подстилаю повыше,вот думаю,как подстелить чтоб ж...... было помягче падать.
 
Vadens:
С шоколадным маслом или наоборот...даже без сахара?
Всё будет зависеть от Трампа
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