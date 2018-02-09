FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 785
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Переезжайте в Россию!!!
Ооо.
EURJPYH1.
.
И
EURJPY Weekly
тогда вообще ничего не дождешься
Ну, ну...
Ихние бизоны уж давно сматываются...
gbpnzd глянь - еще не так охнешь
GBPNZD H4
За экзотикой не смотрю, но до коллекции.
Переезжайте в Россию!!!
ЗОЛОТА ПО 1000 ждать долго будем.
Хотя если долларами начнут питаться, то возможно.
Цена не простая. Она очень близка к себестоимости добычи. Пусть старые пердуны долгосрочники его там ждут.
Они прогнозят и пропадают на годок, а про свой склероз и пенсию под подушкой забывают.
Или среднесрочники, которые "не бегают" 10000 пип по фунту игнорят.
Накипело. Эмоции.
При падении золото покупать и точка. Запас денег должен быть просто. Опустить его ниже 1000 слабо.
ЗОЛОТА ПО 1000 ждать долго будем.
Хотя если долларами начнут питаться, то возможно.
Цена не простая. Она очень близка к себестоимости добычи. Пусть старые пердуны долгосрочники его там ждут.
Они прогнозят и пропадают на годок, а про свой склероз и пенсию под подушкой забывают.
Или среднесрочники, которые "не бегают" 10000 пип по фунту игнорят.
Накипело. Эмоции.
При падении золото покупать и точка. Запас денег должен быть просто. Опустить его ниже 1000 слабо.
Смотри Луня, 1.2916, первый лимит... ТР 1.2671
И жизнь наладится...
Смотри Луня, 1.2916, первый лимит... ТР 1.2671
И жизнь наладится...
У меня пока даже намеков нет. Сигнал пока вверх.
Не знаю, что там с нефтью, но пара вверх пока.
ЗОЛОТА ПО 1000 ждать долго будем.
Хотя если долларами начнут питаться, то возможно.
Цена не простая. Она очень близка к себестоимости добычи. Пусть старые пердуны долгосрочники его там ждут.
Они прогнозят и пропадают на годок, а про свой склероз и пенсию под подушкой забывают.
Или среднесрочники, которые "не бегают" 10000 пип по фунту игнорят.
Накипело. Эмоции.
При падении золото покупать и точка. Запас денег должен быть просто. Опустить его ниже 1000 слабо.
Смотри Луня, 1.2916, первый лимит... ТР 1.2671
И жизнь наладится...
У меня пока даже намеков нет. Сигнал пока вверх.
Не знаю, что там с нефтью, но пара вверх пока.
Так я и не настаиваю...