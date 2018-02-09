FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 785

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Lesorub:

Переезжайте в Россию!!!              

тогда вообще ничего не дождешься
 
Uladzimir Izerski:

Ооо.

 EURJPYH1.

.

И

EURJPY Weekly


gbpnzd глянь - еще не так охнешь
 
podotr:
тогда вообще ничего не дождешься

Ну, ну...

Ихние бизоны уж давно сматываются...   


 
podotr:
gbpnzd глянь - еще не так охнешь

GBPNZD H4

За экзотикой не смотрю, но до коллекции.


 
Lesorub:

Переезжайте в Россию!!!              


ЗОЛОТА ПО 1000 ждать долго будем. 

Хотя если долларами начнут питаться, то возможно.

Цена не простая. Она очень близка к себестоимости добычи. Пусть старые пердуны долгосрочники его там ждут.

Они прогнозят и пропадают на годок, а про свой склероз и пенсию под подушкой забывают. 

Или среднесрочники, которые "не бегают" 10000 пип по фунту игнорят.

Накипело. Эмоции.

При падении золото покупать и точка. Запас денег должен быть просто. Опустить  его ниже 1000 слабо.

 
vaz:

ЗОЛОТА ПО 1000 ждать долго будем. 

Хотя если долларами начнут питаться, то возможно.

Цена не простая. Она очень близка к себестоимости добычи. Пусть старые пердуны долгосрочники его там ждут.

Они прогнозят и пропадают на годок, а про свой склероз и пенсию под подушкой забывают. 

Или среднесрочники, которые "не бегают" 10000 пип по фунту игнорят.

Накипело. Эмоции.

При падении золото покупать и точка. Запас денег должен быть просто. Опустить  его ниже 1000 слабо.

Смотри Луня, 1.2916, первый лимит... ТР 1.2671

И жизнь наладится...

 
Lesorub:

Смотри Луня, 1.2916, первый лимит... ТР 1.2671

И жизнь наладится...


У меня пока даже намеков нет. Сигнал пока вверх.

Не знаю, что там с нефтью, но пара вверх пока.

 
vaz:

ЗОЛОТА ПО 1000 ждать долго будем. 

Хотя если долларами начнут питаться, то возможно.

Цена не простая. Она очень близка к себестоимости добычи. Пусть старые пердуны долгосрочники его там ждут.

Они прогнозят и пропадают на годок, а про свой склероз и пенсию под подушкой забывают. 

Или среднесрочники, которые "не бегают" 10000 пип по фунту игнорят.

Накипело. Эмоции.

При падении золото покупать и точка. Запас денег должен быть просто. Опустить  его ниже 1000 слабо.

не эмоции - здравые мысли!!!
 
Lesorub:

Смотри Луня, 1.2916, первый лимит... ТР 1.2671

И жизнь наладится...

лунь на откат. затем 1,3
 
vaz:

У меня пока даже намеков нет. Сигнал пока вверх.

Не знаю, что там с нефтью, но пара вверх пока.

Так я и не настаиваю...    


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