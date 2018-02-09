FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 601
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то есть они у вас всегда сбываются потому что их нет?
как в одной пословице : чтобы слова никогда не расходились с делом нужно молчать и нифига не делать
в принципе - правильно ....
я просто никому не хочу пудрить мозги и мешать заблуждаться...
прогноз - дело вообще не благодарное, сбудется - скажут повезло, а не сбудется - ваще загнобят ...
тем более я не знаю как будет вести себя цена ... я просто следую за ней ...
да - старые гуру куда то подевались ...
у новых гуру какой то новый сленг ...
а в прочем всё как всегда - вилами по воде ...
главное умный вид сделать ...
зато какие новые идеи появились - например торговля при помощи индикаторов - ваще улёт ...
а что, советники уже не в тренде? ...
куда катится мир (а точнее его население)...
вы даже до гуры не дотягиваете.)))
в принципе - правильно ....
я просто никому не хочу пудрить мозги и мешать заблуждаться...
прогноз - дело вообще не благодарное, сбудется - скажут повезло, а не сбудется - ваще загнобят ...
то есть вы не способны давать прогнозы?
тогда зачем вы сюда вообще влезли? )))
то есть вы не способны давать прогнозы?
тогда зачем вы сюда вообще влезли? )))
поржать ...
а вы позиционируете себя выше всего этого? вы типа смотрите сверху? такой себе, наблюдатель?)
вы даже до гуры не дотягиваете.)))
я и не стремлюсь в гуры ))) и таки да - я выше этого и смотрю как наблюдатель...
"давно тут сидим .... "видали перевидали всяких - куда только все подевались ... интересно ....
такие интересные и разные вы все, что хочется всех вас обнять и расцеловать)
куда только все подевались ...
Сидят по углам и песочницам грустные. А кули тут делать...
Ни срача... ни Учителей нормальных... ни баб...)))
Сидят по углам и песочницам грустные. А кули тут делать...
Ни срача... ни Учителей нормальных... ни баб...)))
+100500
Парочку выставила,взяла проще картинку. В просадочку сходим.)
Сидят по углам и песочницам грустные. А кули тут делать...
Ни срача... ни Учителей нормальных... ни баб...)))