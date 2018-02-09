FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 601

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Mickey Moose:

то есть они у вас всегда сбываются потому что их нет?

как в одной пословице : чтобы слова никогда не расходились с делом нужно молчать и нифига не делать


в принципе - правильно ....

я просто никому не хочу пудрить мозги и мешать заблуждаться...

прогноз - дело вообще не благодарное,  сбудется - скажут повезло, а не сбудется - ваще загнобят ...

тем более я не знаю как будет вести себя цена ... я просто следую за ней ... 

 
elmucon:

да - старые гуру куда то подевались ...

у новых гуру какой то новый сленг ...

а в прочем всё как всегда - вилами по воде ...

главное умный вид сделать ...

зато какие новые идеи появились - например торговля при помощи индикаторов - ваще улёт ...

а что, советники уже не в тренде? ... 

куда катится мир (а точнее его население)...

а вы позиционируете себя выше всего этого? вы типа смотрите сверху? такой себе, наблюдатель?)
вы даже до гуры не дотягиваете.)))
 
elmucon:

в принципе - правильно ....

я просто никому не хочу пудрить мозги и мешать заблуждаться...

прогноз - дело вообще не благодарное,  сбудется - скажут повезло, а не сбудется - ваще загнобят ...

то есть вы не способны давать прогнозы?
тогда зачем вы сюда вообще влезли? )))

 
igrok333:

то есть вы не способны давать прогнозы?
тогда зачем вы сюда вообще влезли? )))


поржать ... 

 
igrok333:
а вы позиционируете себя выше всего этого? вы типа смотрите сверху? такой себе, наблюдатель?)
вы даже до гуры не дотягиваете.)))

я и не стремлюсь в гуры ))) и таки да -  я выше  этого и смотрю как наблюдатель...

"давно тут сидим .... "

видали перевидали всяких - куда только все подевались ... интересно .... 
 

такие интересные и разные вы все, что хочется всех вас обнять и расцеловать)

 
elmucon:

 куда только все подевались ...

Сидят по углам и песочницам грустные. А кули тут делать...
Ни срача... ни Учителей нормальных... ни баб...)))


 
Vizard_:

Сидят по углам и песочницам грустные. А кули тут делать...
Ни срача... ни Учителей нормальных... ни баб...)))



+100500

 
Lesorub:




Парочку выставила,взяла проще картинку. В просадочку сходим.)

 
Vizard_:

Сидят по углам и песочницам грустные. А кули тут делать...
Ни срача... ни Учителей нормальных... ни баб...)))


Вам во вконтактик надо или на пикабу. 
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