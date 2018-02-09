FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 91

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Мой фунтовый план уже история.

 

Продаю ауди. 

 
GhostMan:

мнение мифа.. 

1,10+  евра

ну и фунт 1.27+

ровно на 1.27 закрыл и перевернулся.. 

как вы тут говорили... Пойду собачке своей вставлю золотые зубки. 

 
Lesorub:

что понятно? на часе бай сигнал, ТР 1.2735

также долг 1.2784 - sell limit

торгуй куда хошь...

Евро?

Я про евро говорил вообще то - что движение фунта повторит

 
tuma_news:

А ты Евро купил? )

и купил и продал

)

 
tuma_news:

скажи что-то одно.)

что-то одно.)

продал, днем же писал

 

Кстати,фунт несколько пунктов до опционного уровня не дошёл и свалил. Может даже спецом.

 

Вывод: Опцы,как и другие уровни это всего лишь разметка на дороге,по которой идёт бык и ссыт котировку.  

 
Lesorub:
За что немилость???
хз ,мне никогда не говорят ,в отличии от других)))) 
[Удален]  
GhostMan:

ровно на 1.27 закрыл и перевернулся.. 

как вы тут говорили... Пойду собачке св оей вставлю золотые зубки. 

Ты на голове стоишь. Перевернись обратно, товарищ. Лично от себя есть, что сказать, или только суфлировать стиральный порошок? Кстати у него там 27 с плюсом. И да - представиться не мешало бы для начала.
 
tuma_news:

да купите наконец  Евро....)

Спасибо!

В просаде?

Жди, евро пока мозги не выпарит, вниз не пойдет.

Я тоже продал, правда недавно...

 
Спокойно и неторопливо подходим к линии кукла...
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