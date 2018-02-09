FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 91
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мой фунтовый план уже история.
Продаю ауди.
мнение мифа..
1,10+ еврану и фунт 1.27+
ровно на 1.27 закрыл и перевернулся..
как вы тут говорили... Пойду собачке своей вставлю золотые зубки.
что понятно? на часе бай сигнал, ТР 1.2735
также долг 1.2784 - sell limit
торгуй куда хошь...
Евро?
Я про евро говорил вообще то - что движение фунта повторит
А ты Евро купил? )
и купил и продал
)
скажи что-то одно.)
что-то одно.)
продал, днем же писал
Кстати,фунт несколько пунктов до опционного уровня не дошёл и свалил. Может даже спецом.
Вывод: Опцы,как и другие уровни это всего лишь разметка на дороге,по которой идёт бык и ссыт котировку.
За что немилость???
ровно на 1.27 закрыл и перевернулся..
как вы тут говорили... Пойду собачке св оей вставлю золотые зубки.
да купите наконец Евро....)
Спасибо!
В просаде?
Жди, евро пока мозги не выпарит, вниз не пойдет.
Я тоже продал, правда недавно...